Якубко: «Черчесов достоин тренировать сборную России»

Бывший футболист «Амкара» поделился мнением о работе под руководством .

Его манера общения с футболистами и штабом не всем может нравиться, потому что он жесткий человек и тренер. Но это очень хороший специалист с сильной группой помощников. И у меня нет сомнений в том, что он достоин тренировать сборную России. Свой класс он подтверждал и тогда в Перми. У нас была команда уровня второй половины таблицы, но мы выступали очень хорошо и поднимались на шестое-седьмое место.