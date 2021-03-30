Якубко: «Черчесов достоин тренировать сборную России»

Бывший футболист «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о работе под руководством Станислава Черчесова.
Его манера общения с футболистами и штабом не всем может нравиться, потому что он жесткий человек и тренер. Но это очень хороший специалист с сильной группой помощников. И у меня нет сомнений в том, что он достоин тренировать сборную России. Свой класс он подтверждал и тогда в Перми. У нас была команда уровня второй половины таблицы, но мы выступали очень хорошо и поднимались на шестое-седьмое место.
Ранее Якубко поделился мнением об уровне РПЛ.
Да, стабильно средний уровень - это вроде как хорошо, только вот любой - я подчеркиваю - сильный соперник нас легко уберет. Потому что играет в современный футбол, а наши - в футбол школьного зала. "Пасуй на Дзюбу".
Да, стабильно средний уровень - это вроде как хорошо, только вот любой - я подчеркиваю - сильный соперник нас легко уберет. Потому что играет в современный футбол, а наши - в футбол школьного зала. "Пасуй на Дзюбу".