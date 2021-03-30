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Якубко: «Черчесов достоин тренировать сборную России»

30 марта 2021, 10:10

Бывший футболист «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о работе под руководством Станислава Черчесова.

Его манера общения с футболистами и штабом не всем может нравиться, потому что он жесткий человек и тренер. Но это очень хороший специалист с сильной группой помощников. И у меня нет сомнений в том, что он достоин тренировать сборную России. Свой класс он подтверждал и тогда в Перми. У нас была команда уровня второй половины таблицы, но мы выступали очень хорошо и поднимались на шестое-седьмое место.

Ранее Якубко поделился мнением об уровне РПЛ.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
30 марта в 13:34
Ну все, сам Якубко одобрил.
ЮЗИК
ЮЗИК
30 марта в 10:57
Нулевой тренер,самый слабый после Капелло
beefs
beefs
30 марта в 10:41
к превеликому сожалению в настоящий момент из российских тренеров для сборной альтернативы нет...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
30 марта в 10:39
Скорее не жесткий, а упертый. В своей тактике, своем мнении и своем воззрении.
sv_1969
sv_1969
30 марта в 10:32
Дааа!Сколько раз говорено:не знаешь что сказать , то промолчи!
asraeil
asraeil
30 марта в 10:21
Ну Мартин может говорить все что угодно....
d_fincher
d_fincher
30 марта в 10:18
Это тренер, который железной рукой выбивает из футболистов тот минимум, на который они способны. И всё. Сильных соперников такая сборная не обыграет. Мы Испанию уже несколько лет вспоминаем и еще будем вспоминать столько же. Лига наций показала, где наш уровень.

Да, стабильно средний уровень - это вроде как хорошо, только вот любой - я подчеркиваю - сильный соперник нас легко уберет. Потому что играет в современный футбол, а наши - в футбол школьного зала. "Пасуй на Дзюбу".
КЭТиК
КЭТиК
30 марта в 10:11
Матч со Словакией покажет чего он достоин.
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