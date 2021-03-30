Якубко: «В сборной Словакии идёт смена поколений. Россия — фаворит»

Бывший нападающий сборной Словакии , выступавший в России за «Амкар», порассуждал о предстоящем матче Словакия — Россия в рамках квалификации ЧМ -2022.

Все болельщики, футбольное сообщество недовольно нашей игрой. Можно сказать, что у команды Словакии сейчас непростой период. Две игры в отборочном цикле мы провели плохо, потеряли четыре очка. На игроков и тренерский штаб сейчас оказывается серьезное давление. Так что в предстоящем матче Россия будет фаворитом. По крайней мере, по предыдущим играм так и должно быть. Но нам уже нечего терять. Если мы, не дай бог, проиграем, то отборочный цикл для нас будет закончен.

Есть ли в Словакии индивидуально сильные игроки? В этом и проблема. Сейчас мы потеряли Марека Гамшика, он получил травму. Идет смена поколений. А молодые футболисты пока не готовы брать на себя игру. Мы пропускаем от Мальты, которая много лет на выезде не забивала.

Конечно, буду сопереживать и за сборную России. Я восемь лет прожил в вашей стране. Будет интересно посмотреть за этой игрой. Но болеть все равно буду за своих. Это все-таки моя родина. Я бы хотел, чтобы Словакия победила, но думаю, что счет будет 0:0.