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Якубко: «В сборной Словакии идёт смена поколений. Россия — фаворит»

30 марта 2021, 19:36
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко, выступавший в России за «Амкар», порассуждал о предстоящем матче Словакия — Россия в рамках квалификации ЧМ-2022.

Все болельщики, футбольное сообщество недовольно нашей игрой. Можно сказать, что у команды Словакии сейчас непростой период. Две игры в отборочном цикле мы провели плохо, потеряли четыре очка. На игроков и тренерский штаб сейчас оказывается серьезное давление. Так что в предстоящем матче Россия будет фаворитом. По крайней мере, по предыдущим играм так и должно быть. Но нам уже нечего терять. Если мы, не дай бог, проиграем, то отборочный цикл для нас будет закончен.

Есть ли в Словакии индивидуально сильные игроки? В этом и проблема. Сейчас мы потеряли Марека Гамшика, он получил травму. Идет смена поколений. А молодые футболисты пока не готовы брать на себя игру. Мы пропускаем от Мальты, которая много лет на выезде не забивала.

Конечно, буду сопереживать и за сборную России. Я восемь лет прожил в вашей стране. Будет интересно посмотреть за этой игрой. Но болеть все равно буду за своих. Это все-таки моя родина. Я бы хотел, чтобы Словакия победила, но думаю, что счет будет 0:0.

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Все комментарии
galem72
galem72
31 марта в 10:36
Вот скрепную сборку и отфаворитили. ))
Lu4nik
Lu4nik
31 марта в 00:01
и что теперь скажет твой собеседник Тыблюдо?
ЮЗИК
ЮЗИК
30 марта в 21:03
А у нас всё на старперов ровняются
RamonCSKA
RamonCSKA
30 марта в 19:41
У них смена поколений , а у нас об этом даже и не думают
shlomo
shlomo
30 марта в 19:38
Ну тут палка о двух концах... удачи нашим!
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