Червиченко: «Поражение от Словакии — максимальный позор»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии (1:2).

Два раза нам фартануло, а в третий раз бог посчитал, что будет слишком много. Поражение от Словакии — максимальный позор.

Зачем выпускают Семёнова? Для того, чтобы он привёз? Видели, как он идеально танцевал? Крутил и вертел руками, пока мимо него мяч катился. Ты хотя бы в конце матча соберись! Он спокойно стоял, смотрел на бьющего. Изображал пальчиками, танцевал, плясал. Что касается вратарской линии, Шунин — неплохой вратарь, но… Он своё тащит, а когда надо спасти — не спасает.