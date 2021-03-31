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Червиченко: «Поражение от Словакии — максимальный позор»

31 марта 2021, 09:19
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии (1:2).

Два раза нам фартануло, а в третий раз бог посчитал, что будет слишком много. Поражение от Словакии — максимальный позор.

Зачем выпускают Семёнова? Для того, чтобы он привёз? Видели, как он идеально танцевал? Крутил и вертел руками, пока мимо него мяч катился. Ты хотя бы в конце матча соберись! Он спокойно стоял, смотрел на бьющего. Изображал пальчиками, танцевал, плясал. Что касается вратарской линии, Шунин — неплохой вратарь, но… Он своё тащит, а когда надо спасти — не спасает.

Словаки ничего особенного не показали. Команда дуболомов. Посмотрел на них и вспомнил детскую сказку: «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Они все такие здоровые, тупоголовые, неповоротливые — такие доморощенные дебилы. Они так и бились. Если бы на матче была система VAR, то словака должны были ещё в первом тайме выгонять.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
31 марта в 14:02
"Поражение от Словакии — максимальный позор." На мой сугубо субъективный взгляд позор был не так давно в Белграде, а поражение 2-1 от словаков в гостях это так, обыденность.
oFANATo
oFANATo
31 марта в 13:47
Гнать усатого из сборной...
feris1
feris1
31 марта в 11:55
Перехвалили наших вот и получили по щам вчера за это.
112910415
112910415
31 марта в 10:55
нет класса, нет тренера ... могло быть хуже
kasyak7
kasyak7
31 марта в 10:54
Неповоротливый жирный дуболом и 56- это Червиченко.
Antikony
Antikony
31 марта в 10:38
    Ironigor
    Ironigor
    31 марта в 10:17
    Ничего позорного , всё как обычно !!!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    31 марта в 10:05
    Уровень примерно одинаковый, группа ровная, ничего удивительного,потери ещё будут
    Beekeeper
    Beekeeper ответ LOpp (раскрыть)
    31 марта в 09:46
    не равные по классу, словаки интереснее и сильнее
    cska1948
    cska1948
    31 марта в 09:39
    "...Шунин — неплохой вратарь, но… Он своё тащит, а когда надо спасти — не спасает..."
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    Если бы Шунин ВСЁ тащил, то и спасать ни чего не надо было БЫ!
    Caniggia
    Caniggia
    31 марта в 09:34
    Ну а что, здесь с мерзким Червяком можно и согласиться. Позор, что у "команды дуболомов и 56ов", Мальта и Кипр очки смогли отобрать, а мы нет.
    LOpp
    LOpp
    31 марта в 09:32
    Играли две сборные равные по классу, поражение в гостях с разницей в один мяч, это не позор.
    izrafel
    izrafel
    31 марта в 09:26
    Нечего вчера было дифирамбы петь...
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