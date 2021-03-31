Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о поражении сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии (1:2).

Конечно, я расстроен, что мы проиграли. Мы понимаем, что таких встреч в группе будет много. Поэтому к каждой надо готовиться очень тщательно. И мы понимаем, что без VAR надеяться на назначение пенальти смысла нет. Нужно забивать самим. Есть ощущение, что мы много не забьем, но и нам тоже много не забьют. То что пропустили два — это плохо, это много для нас. Один забили. Здесь молодцы. Временами команда играла — во втором тайме особенно — неплохо, даже здорово. Но надо, конечно, прибавлять и в обороне, и в переходе из обороны в атаку, и на стандартах играть аккуратнее и качественнее. Жаль, что проиграли. Но всё по делу.

Дзюба или Соболев? Мне сложно сказать. Тренеру виднее. Пока есть Дзюба. Он сильнее остальных. Если будут форс-мажорные варианты, то тренеры будут что-то менять. Форс-мажорные варианты — это не только проигрыш по ходу матча, но ещё и какая-то серия не самая блестящая. Пока мы вторые в группе. Шесть очков. Пожара нет. Но нужно естественно обратить пристальное внимание на игру. Я ещё раз повторяю: контратаки, игра в обороне и стандарты — наша ахиллесова пята.