ГлавнаяНовости

Губерниев: «Контратаки, оборона и стандарты — ахиллесова пята сборной»

31 марта 2021, 08:25
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о поражении сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии (1:2).

Конечно, я расстроен, что мы проиграли. Мы понимаем, что таких встреч в группе будет много. Поэтому к каждой надо готовиться очень тщательно. И мы понимаем, что без VAR надеяться на назначение пенальти смысла нет. Нужно забивать самим. Есть ощущение, что мы много не забьем, но и нам тоже много не забьют. То что пропустили два — это плохо, это много для нас. Один забили. Здесь молодцы. Временами команда играла — во втором тайме особенно — неплохо, даже здорово. Но надо, конечно, прибавлять и в обороне, и в переходе из обороны в атаку, и на стандартах играть аккуратнее и качественнее. Жаль, что проиграли. Но всё по делу.

Дзюба или Соболев? Мне сложно сказать. Тренеру виднее. Пока есть Дзюба. Он сильнее остальных. Если будут форс-мажорные варианты, то тренеры будут что-то менять. Форс-мажорные варианты — это не только проигрыш по ходу матча, но ещё и какая-то серия не самая блестящая. Пока мы вторые в группе. Шесть очков. Пожара нет. Но нужно естественно обратить пристальное внимание на игру. Я ещё раз повторяю: контратаки, игра в обороне и стандарты — наша ахиллесова пята.

Все новости
Червиченко: «Если Тедеско возьмёт титул, не стал бы упрашивать остаться»
Сегодня, 12:24 Комментарии0
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии6
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии3
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии3
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии10
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
31 марта в 23:26
Ага,а ещё стрельба из стойки....спец,..я!
Naherger
Naherger
31 марта в 15:54
Чтобы не ошибиться, перечислил все возможности пропустить))) браво, Дима!
Илья85
Илья85
31 марта в 11:24
Контрактами ,оборона и стандарты-а что осталось ?может онив комбинационный фуибол играют ,а мы этого не видим ?я просто хочу понять ,какие есть плюсы, в футбрльнос плане ,у этой команды .
kasyak7
kasyak7
31 марта в 11:17
В сборной вся игра строиться только через Дзюбу нападающего таранного типа,отсюда и голы карявые, пора бы найти в стране нападающего с хорошей скоростью,и отличной техникой. И желательно ещё одного такого игрока как Головин.
112910415
112910415
31 марта в 10:48
сплошная ахиллесова пята
Locomotive Breath
Locomotive Breath
31 марта в 09:33
Дзюба или Соболев? Мне сложно сказать. Тренеру виднее. Пока есть Дзюба. Он сильнее остальных. (С)
Первого прикрыли на глушняк, один раз только дали сыграть и то благодаря активному Соболеву, отвлёкшего на себя внимание защиты.
А про "тренеру виднее" и "сильнее всех остальных" - я вас умоляю! Ха-ха-ха бесконечно).
mihaluch
mihaluch
31 марта в 09:13
Какие-то зачуханные футболисты.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
31 марта в 09:04
Наша ахилесова пята - это умение играть в футбол. Его нет, а остальное это мелочи
КЭТиК
КЭТиК
31 марта в 08:35
Решающие матчи мы обычно проигрываем, исключение матч с Испанией на ЧМ.
STVA 1
STVA 1
31 марта в 08:35
Губа знает всё)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
31 марта в 08:28
Надо больше бить по воротам!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100