Булыкин считает ошибки в обороне причиной поражения сборной России

Бывший российский футболист считает, что ошибки в обороне привели к поражению сборной России от команды Словакии в матче отборочного турнира ЧМ -2022.

Футболисты и тренер всегда и в любой игре готовятся побеждать, но сегодня нашим ребятам пришлось тяжело, не получилось добиться идеального результата — трех побед из трех возможных. Думаю, что ошибки в обороне привели к голам, и нашим ребятам сегодня было тяжело забить. Очень сложная игра была, и, к сожалению, результат не в нашу пользу.

В таких играх сложно говорить, кто сыграл хорошо — проиграли, значит, все сыграли плохо, была бы ничья, можно было бы кого-то выделить. Поражения бывают, и если взглянуть на наших соперников, которые играют вничью или проигрывают, то не стоит опускать голову — нужно готовиться и играть дальше. Еще будет достаточно игр, чтобы себя проявить и выполнить основную задачу — выход на чемпионат мира.