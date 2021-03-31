ГлавнаяНовости

Булыкин считает ошибки в обороне причиной поражения сборной России

31 марта 2021, 09:07
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин считает, что ошибки в обороне привели к поражению сборной России от команды Словакии в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Футболисты и тренер всегда и в любой игре готовятся побеждать, но сегодня нашим ребятам пришлось тяжело, не получилось добиться идеального результата — трех побед из трех возможных. Думаю, что ошибки в обороне привели к голам, и нашим ребятам сегодня было тяжело забить. Очень сложная игра была, и, к сожалению, результат не в нашу пользу.

В таких играх сложно говорить, кто сыграл хорошо — проиграли, значит, все сыграли плохо, была бы ничья, можно было бы кого-то выделить. Поражения бывают, и если взглянуть на наших соперников, которые играют вничью или проигрывают, то не стоит опускать голову — нужно готовиться и играть дальше. Еще будет достаточно игр, чтобы себя проявить и выполнить основную задачу — выход на чемпионат мира.

Все новости
Червиченко: «Если Тедеско возьмёт титул, не стал бы упрашивать остаться»
Сегодня, 12:24 Комментарии0
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии6
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии3
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии4
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии10
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kasyak7
kasyak7 ответ Байкал-38. (раскрыть)
31 марта в 11:03
Судя по странной замене выпуская на 20 минут игрока, потом вновь его меняя Черчесов даже в этой трусливой тактике разобраться не может.
Байкал-38.
Байкал-38.
31 марта в 10:20
Все горе "специалисты" ищут проблему в нападении, защите, в середине поля в игроках короче, но почему то никто не говорит, что тактика выбранная Черчесовым изначальна предполагала поражение? Весь матч я ругался на Оздоева, за отвратительную, тормозную игру, но после матча он сказал, что его с партнёрами так Черчесов заставил играть.
С трусливой тактикой Черчесова только карликов со скрипом обыгрывать можно.....
Вoлхв
Вoлхв
31 марта в 09:28
Да и остальные тоже вату пинали...
ОПС
ОПС
31 марта в 09:28
Остается надеяться на лучшее.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100