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Юзвяк: «Мы гордимся выступать за Польшу и играть с такими соперниками»

01 апреля 2021, 07:40
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Вингер «Дерби Каунти» и сборной Польши Камиль Юзвяк прокомментировал поражение от Англии (1:2) в отборочном матче ЧМ-2022 и ответил на вопрос о том, какое наставление получил от тренера перед выходом на замену на 54-й минуте.

Я разговаривал с тренером Соузой во время перерыва. После выхода на поле я должен был немного освежить игру команды, и надеюсь, что сделал это. Я не знаю, что было бы, если бы я играл с самого начала. Определённо, все наши игроки оставили много сил на поле.

Каждый из нас гордится выступать за сборную Польши и играть с такими соперниками, как Англия. Возможно, они сильнее на бумаге, но у нас тоже есть классные футболисты, и мы способны преподнести сюрприз. Сейчас мы играем по новой схеме, и я убеждён, что с каждым матчем она будет работать всё лучше. Такой второй тайм на Уэмбли — это хороший знак.

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
01 апреля в 08:15
Англичане просто никакие...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 апреля в 07:43
С соперниками им повезло!
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