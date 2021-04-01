Юзвяк: «Мы гордимся выступать за Польшу и играть с такими соперниками»

Вингер «Дерби Каунти» и сборной Польши прокомментировал поражение от Англии (1:2) в отборочном матче ЧМ -2022 и ответил на вопрос о том, какое наставление получил от тренера перед выходом на замену на 54-й минуте.

Я разговаривал с тренером Соузой во время перерыва. После выхода на поле я должен был немного освежить игру команды, и надеюсь, что сделал это. Я не знаю, что было бы, если бы я играл с самого начала. Определённо, все наши игроки оставили много сил на поле.

Каждый из нас гордится выступать за сборную Польши и играть с такими соперниками, как Англия. Возможно, они сильнее на бумаге, но у нас тоже есть классные футболисты, и мы способны преподнести сюрприз. Сейчас мы играем по новой схеме, и я убеждён, что с каждым матчем она будет работать всё лучше. Такой второй тайм на Уэмбли — это хороший знак.