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Казарцев обслужит матч «Сочи» и «Локомотива», Вилков — «Арсенала» и ЦСКА

01 апреля 2021, 14:41

РФС объявил имена арбитров, назначенных на четвертьфинальные матчи Кубка России.

7 апреля

«Сочи» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гвардис.

«Ахмат» — «Уфа»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Игорь Синер.

8 апреля

«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Артем Любимов; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Евгений Турбин; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Арсенал» — ЦСКА: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Антон Кобзев; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мацюра.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
03 апреля в 07:21
Надеемся на ваше объективное судейство, граждане в чёрных трусах. Особенно в двух матчах. Понятно каких).
andrefino13
andrefino13
02 апреля в 12:52
В нижней части таблицы идёт война за выживание, игры с Арсеналом, Ротором, да и Тамбовом будут очень сложные.
311
311
02 апреля в 00:02
Любимая тема рфпл-задротов, футбола то нет!)
andrefino13
andrefino13
01 апреля в 22:09
Смотрю Ганчаренко успешно выгнали, а теперь паника....)))) Очко жим жим.)))
STVA 1
STVA 1
01 апреля в 20:11
    Шуnя771
    Шуnя771
    01 апреля в 19:43
    Не нервничайте господа!

    Комар носа не подточит))
    oFANATo
    oFANATo
    01 апреля в 17:48
    С таким судьёй нам нужно играть на уровень выше "Арсенала", чтобы победить. Похоже, что началась подготовка к протаскиванию фарм-клуба "зенита" в победители Кубка. Раз "зенит" не смог пройти "Арсенал".
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    01 апреля в 17:47
    Спартака и зенита нет поэтому не будет вмешательства федуна и миллера, всё должно пройти мирно.
    Gahi
    Gahi
    01 апреля в 17:02
    Будем надеяться что эта не шутка 1 апреля, а Казарцев и его коллеги по работе действительно ОБСЛУЖАТ все матчи по высшему разряду, после чего и не жалко будет на чаевые им оставить от всех команд РПЛ как премию за прекрасно выполненную работу. Удачи
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    01 апреля в 15:40
    Лапочкин назначен инспектором?)) Он будет оценивать правильность действий арбитра))
    Союзник противников
    Союзник противников
    01 апреля в 15:36
    Да и фиг с ними! Главное,в Явропе всё про...и и можно спокойно смотреть нашу возлюбленную водокачку.
    swed27
    swed27
    01 апреля в 15:01
    Чацкий: A судьи кто?
    Ironigor
    Ironigor
    01 апреля в 14:58
    Ну ждём подвоха.
    d_fincher
    d_fincher
    01 апреля в 14:49, ред.
    Я кажется знаю, кто победит в игре Сочи-Локомотив

    РФС берет судью, который со скандалом уже тащил Сочи - и снова ставит на игру с участием Сочи. Газпром-система в действии. Что бы мы ни говорили, что бы ни делали - это бесполезно.
    shlomo
    shlomo
    01 апреля в 14:47
    Так все относительно...особой роли не играет...
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