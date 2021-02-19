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Бывший полузащитник сборной Франции Кабай объявил о завершении карьеры

19 февраля 2021, 21:35

Бывший футболист сборной Франции Йоан Кабай на своей странице в твиттере объявил о завершении игровой карьеры.

Полузащитник выступал за «Лилль» (2004-2011), «Ньюкасл» (2011-2014), ПСЖ (2014-2015), «Кристал Пэлас» (2015-2018), «Аль-Наср» (2018-2019) и «Сент-Этьен» (2019-2020). Кабай становился чемпионом Франции с «Лиллем» (2011) и ПСЖ (2014 и 2015), он является двухкратным обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги.

За сборную Франции хавбек провёл 48 матчей, забив 4 гола. С «трёхцветными» он становился серебряным призёром Евро-2016.

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Дмитрий Климович 3
19 февраля в 21:35
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