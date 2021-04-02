Артета: «„Ливерпуль“ заслуживал победы почти в каждой игре, что я видел»

Главный тренер «Арсенала» поделился мнением о результатах «Ливерпуля» перед очным матчем в рамках АПЛ .

Мы прекрасно знаем друг друга, чем больше встречаешься с соперником, тем лучше его понимаешь. Все наблюдают за лучшими командами, а «Ливерпуль» анализировали больше, чем любую другую команду.

«Ливерпуль» заслуживал победы почти в каждой игре, которые я смотрел. Иногда они не побеждали, но заслуживали того, чтобы выиграть с большим преимуществом. В футболе много нюансов – уверенность, победная инерция.

Последние несколько лет «Ливерпуль» был эффективен в реализации моментов. Это и определяет, придет ли успех или нет.