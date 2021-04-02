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Артета: «„Ливерпуль“ заслуживал победы почти в каждой игре, что я видел»

сегодня, 11:16
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о результатах «Ливерпуля» перед очным матчем в рамках АПЛ.

Мы прекрасно знаем друг друга, чем больше встречаешься с соперником, тем лучше его понимаешь. Все наблюдают за лучшими командами, а «Ливерпуль» анализировали больше, чем любую другую команду.

«Ливерпуль» заслуживал победы почти в каждой игре, которые я смотрел. Иногда они не побеждали, но заслуживали того, чтобы выиграть с большим преимуществом. В футболе много нюансов – уверенность, победная инерция.

Последние несколько лет «Ливерпуль» был эффективен в реализации моментов. Это и определяет, придет ли успех или нет.

Ранее Артета ответил на вопрос, заинтересован ли «Арсенал» в подписании Агуэро.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:34
Дома Арсенал способен победить!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:22
Тень на плетень наводит
1bear
1bear
сегодня в 11:20
...видимо мало матчей смотрел,а так - желаю Ливеру победы!
Mangur
Mangur
сегодня в 11:19
Слишком самоуверенное утверждение
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