Каземиро: «Матч с „Ливерпулем“ решат детали»

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился ожиданиями от первого матча с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов и последующей игры с «Барселоной» в чемпионате Испании.

Матч с «Ливерпулем» будет очень зрелищным, его решат детали. Кто сделает меньше ошибок, тот и победит. «Ливерпуль» обладает отличными игроками, этот матч мог бы быть финалом Лиги чемпионов.

Нас ждут очень хорошие матчи, принять участие в которых хочет каждый футболист. Мы должны выкладываться на все сто во всех матчах, не только в играх с «Барселоной».

Победы в таких матчах очень воодушевляют на заключительный отрезок сезона.