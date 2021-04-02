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Каземиро: «Матч с „Ливерпулем“ решат детали»

сегодня, 06:49
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль06.04.2021 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился ожиданиями от первого матча с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов и последующей игры с «Барселоной» в чемпионате Испании.

Матч с «Ливерпулем» будет очень зрелищным, его решат детали. Кто сделает меньше ошибок, тот и победит. «Ливерпуль» обладает отличными игроками, этот матч мог бы быть финалом Лиги чемпионов.

Нас ждут очень хорошие матчи, принять участие в которых хочет каждый футболист. Мы должны выкладываться на все сто во всех матчах, не только в играх с «Барселоной».

Победы в таких матчах очень воодушевляют на заключительный отрезок сезона.

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Все комментарии
Мaлик
Мaлик
сегодня в 08:25
Интересная будет игра тренеров....
ДСА
ДСА
сегодня в 08:10
Пока Ливер не в форме их надо обыгрывать.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:02
Кто меньше сделает ошибок.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:56
Реал на фоне игры Ливерпуля выглядит предпочтительнее хотя игру сливочных сложно назвать зрелищным.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:52
Из мелочей складывается целое...
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