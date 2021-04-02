Мело: «Всем, кто критикует Роналду, нужно помыть свой рот. Он — легенда»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Фелипе Мело поделился мнением о критике в адрес форварда туринского клуба Криштиану Роналду.
Как можно критиковать Роналду? Он и Месси – лучшие игроки, которых я видел в жизни. Он — чемпион, символ, легенда не только «Ювентуса», но и мирового футбола.
Роналду – это история, нельзя сомневаться в таком игроке. Серии А повезло, что он у них есть. Всем, кто критикует Роналду, нужно помыть свой рот.
Недавно Роналду столкнулся с критикой из-за своего поступка в матче квалификации ЧМ-2022 с Сербией (2:2).
А подобные комментарии лишь их автора ставят в некрасивом свете. Мало быть хорошим футболистом, нужно ещё иметь мозги в голове. Учитесь у Иньесты и Пуйоля, практически безупречны во всём и футбольном и не очень.
А подобные комментарии лишь их автора ставят в некрасивом свете. Мало быть хорошим футболистом, нужно ещё иметь мозги в голове. Учитесь у Иньесты и Пуйоля, практически безупречны во всём и футбольном и не очень.