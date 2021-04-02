Мело: «Всем, кто критикует Роналду, нужно помыть свой рот. Он — легенда»

Бывший полузащитник «Ювентуса» поделился мнением о критике в адрес форварда туринского клуба .

Как можно критиковать Роналду? Он и Месси – лучшие игроки, которых я видел в жизни. Он — чемпион, символ, легенда не только «Ювентуса», но и мирового футбола.

Роналду – это история, нельзя сомневаться в таком игроке. Серии А повезло, что он у них есть. Всем, кто критикует Роналду, нужно помыть свой рот.