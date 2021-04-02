ГлавнаяНовости

Мело: «Всем, кто критикует Роналду, нужно помыть свой рот. Он — легенда»

сегодня, 10:50

Бывший полузащитник «Ювентуса» Фелипе Мело поделился мнением о критике в адрес форварда туринского клуба Криштиану Роналду.

Как можно критиковать Роналду? Он и Месси – лучшие игроки, которых я видел в жизни. Он — чемпион, символ, легенда не только «Ювентуса», но и мирового футбола.

Роналду – это история, нельзя сомневаться в таком игроке. Серии А повезло, что он у них есть. Всем, кто критикует Роналду, нужно помыть свой рот.

Недавно Роналду столкнулся с критикой из-за своего поступка в матче квалификации ЧМ-2022 с Сербией (2:2).

Все новости
Годин признался, что в 2015 году мог перейти в «Манчестер Сити»
Сегодня, 15:28 Комментарии4
Мбенг объяснил, почему он решил самовольно покинуть «Ахмат»
Сегодня, 15:17 Комментарии4
Никола: «Есть огромное желание преуспеть в дерби с „Ювентусом“»
Сегодня, 14:51 Комментарии3
Папу Гомес: «Было грустно покидать „Аталанту“»
Сегодня, 14:40 Комментарии2
Тренер «Фиорентины»: «Кокорин на данный момент работает с физиотерапевтами»
Сегодня, 13:29 Комментарии26
Маркизио считает, что «Юве» должны покинуть некоторые игроки
Сегодня, 13:17 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 16:16
у каждого поколения свой кумир, трудно сравнивать тихохода, великого бомбардира Мюллера и Месси. А гений центра - Беккенбауэр, кто из нынешнего поколения его знает? а взять того же Блохина, была бы возможность уехать не в 35 лет, а в 23...25 лет... не толкался бы в аэропорту Жуляны, чтобы слетать в трускавец, черновцы или ровно... а летал бы между лондоном, римом и парижем ... так что не мешайте людям мечтать, по принципу: "если бы, да кабы..."
DXTK
DXTK
сегодня в 15:30
    KamazOMvMOZG
    KamazOMvMOZG ответ swed27 (раскрыть)
    сегодня в 15:17
    Я бы не стал сравнивать игроков тех времен и Роналдо с Месси... это как сравнить АУДИ 80 и АУДИ R8... Каждая в свое время крутая, но поставь их рядом и сразу становится ясно, что там и скорости другие были и техника на другом уровне.
    Вот и сейчас ... поставь Пеле того времени (в лучшей форме) в современную сборную Бразилии... и что? Его засмеют просто.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 14:44
    Но ведь результата дейстаительно нет.
    Romul
    Romul ответ swed27 (раскрыть)
    сегодня в 13:49
    Ваше мнение очень важно для нас
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ 112910415 (раскрыть)
    сегодня в 13:47
    Чего? Уши понятно, нос в профилактических целях тоже рекомендуют врачи, лучше хозяйственным, если слизистая оболочка вашего носа не очень чувствительна к раздражению. Но вот рот с мылом ни один адекватный человек мыть не будет, тем более врачи на данный вопрос категоричны - нельзя!!!
    "Помой рот с мылом" это обращение к тем кто сквернословит и к гигиене не имеет никакого отношения!!!
    swed27
    swed27 ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
    сегодня в 13:06
    Игроки подобного уровня должны вести за собой национальные сборные. Оно дело блистать в клубе среди команд классом ниже, совсем другое обыгрывать лучших представителей отдельно взятой страны
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 12:55
    Помыл рот - и критикуй сколько хочешь!
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 12:50
    Только тогда, когда Роналду и Месси закончат играть в европейском(мировом) футболе, только тогда многие поймут, что это были два величайших игрока в истории мирового футбола, которые навеки вписали свои имена "Золотыми буквами" в историю Мирового футбола. И не надо укорять ни Роналду, ни Месси в том, что они не выиграли в составе своих сборных звание ЧЕМПИОНА МИРА по футболу. Выигрывают не Роналду, не Месси, выигрывают сборные... Выигрывают одиннадцать человек в стартовом составе, плюс игроки, которые выходят на замену, плюс главный тренер, который действительно должен быть отличным тренером, чтобы сборная, которую он возглавляет в качестве гл.тренера, выиграла ЧМ. За итоги выступления сборной на ЧМ, ЧЕ отвечает главный тренер, но никаким образом не Роналду, не Месси!!! Я счастлив, что имел и имею возможность наблюдать за игрой этих двух замечательных игроков, которые безусловно одни из лучших футболистов в Мировом футболе.
    SAFqwer
    SAFqwer
    сегодня в 12:44
    Мело как игрок-посредственность, да и судя по его высказыванию очень вспыльчивый... Зачем так грубить? Его бы туда, откуда недавно Кокоша вернулся, там бы ему рот промыли
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 12:35
    хорошо что хоть самому Роналду мыть рот не нужно... сказываются Ковид-ограничения на перелеты в Марокко.
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ ответ swed27 (раскрыть)
    сегодня в 12:30
    да ладно взять чемпионство в трех разных чемпах, не в счет??? Роналду достиг больше чем любой другой игрок на планете, ЧМ не стал, потому что он не бразилец и даже не аргентинец)))
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 12:15
    Критиковать Роналду можно как и Месси,почему нет?!
    Но принижать их заслуги это уже перебор,эти двое лучшие в истории-на одном уровне с Зиданом,Марадоной и Пеле!
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 12:02
    мелет что-то немытым ртом
    swed27
    swed27
    сегодня в 11:51
    Легенды - это Пеле, Беккенбауэр, Платини. И я бы не ставил Роналду с ними в один ряд . Да - он чемпион Европы, но на Евро-2016 Португалия вылезла из группы только благодаря новому формату и не выиграла ни одного матча в основное время. Клубные заслуги Криштиану не в счет
    RR117
    RR117 ответ Qatar Airways (раскрыть)
    сегодня в 11:50
    Ну так Мело тоже высказал свое мнение, в чем проблема?

    Просто тут дело в другом, хейтерам Роналду нужна была причина, причем любая, как бы докопаться.
    И теперь в куске брошенной тряпки увидели нечто невообразимо оскорбитеельное. А на деле, им глубоко начихать на эту повязку.
    Бросил бы футболку, сказали бы одеежду национальной сборной выбросил на газон.

    Роналду всегда говорил, что ставит сборную выше клубов и готов биться за нее всегда.
    Никогда даже не заикался, что бросает сборную даже в самые тяжелые для неё времена, в отличии от некоторых.
    И упрекнуть Роналду в нелюбви к сборной может полный идиот!
    CSKA2012
    CSKA2012
    сегодня в 11:27
      zooveterinar
      zooveterinar
      сегодня в 11:19
      Когда чм. Выиграет, тогда будет легендой, а так наполовину!!! Полу нарцис, полу-футболист!!!
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      сегодня в 11:14
      Не понимаю таких вот высказываний. У каждого человека есть своё мнение. Это вполне нормально, мы все разные. Выражать своё мнение тоже вполне нормально. Кому-то нравится Месси, кому-то Роналду, а кому-то оба не нравятся, а нравится Марадона или Зидан. Каждый выражает своё мнение и имеет на это полное право.
      А подобные комментарии лишь их автора ставят в некрасивом свете. Мало быть хорошим футболистом, нужно ещё иметь мозги в голове. Учитесь у Иньесты и Пуйоля, практически безупречны во всём и футбольном и не очень.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      сегодня в 11:10
      Какой Роналду легенда ?
      Вот Дзюба да, легенда , про его онанизм даже за границей все видели !
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 11:03
      Я сейчас так и сделал! 🤣🤣🤣
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 11:00
      Фу как грубо...
      David Young
      David Young
      сегодня в 10:59
      Критиковать футболистов, как по мне, даже по-профански, можно, главное в этом не опускаться до унизительных и оскорбительных слов.
      112910415
      112910415
      сегодня в 10:58
      рот, нос, уши и т.п следует мыть всем
      beefs
      beefs
      сегодня в 10:56
      да это же критикуют завистники...
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      сегодня в 10:56
      Теперь знаменитое ругательное выражение будет иметь другой вид
      "Я твой рот мыл"
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 10:52
      Всем, кто критикует Дзюбу, нужно помыть свои руки.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100