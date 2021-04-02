МакТоминэй рассказал, как Месси не хотел давать ему футболку после матча ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал забавный случай, связанный с капитаном «Барселоны» .

Лучший игрок мира? Месси, сто процентов. Да, Месси, Месси. У меня есть футболка, знаете?

Однажды мы играли с его «Барселоной» [в 2019 году], и Крис Смоллинг задел его локтем, у Месси пошла носом кровь, и ему показалось, что это был я. Потому что после матча я сказал Серхио Ромеро (Прим. — вратарь МЮ ): «Пожалуйста, не мог ты бы попросить у Месси его футболку?»

Серхио вернулся и сказал: «Ой, знаешь, он думает, что ты ударил его локтем». Я ответил: «Нет, нет, нет. Скажи ему, что это был не я, и обязательно возьми футболку, она отправится ко мне в спальню». Так что теперь он знает, что это был не я.

Прости, Крисси, но это ты был с ним груб.