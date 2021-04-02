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МакТоминэй рассказал, как Месси не хотел давать ему футболку после матча ЛЧ

сегодня, 05:26
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт МакТоминэй рассказал забавный случай, связанный с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

Лучший игрок мира? Месси, сто процентов. Да, Месси, Месси. У меня есть футболка, знаете?

Однажды мы играли с его «Барселоной» [в 2019 году], и Крис Смоллинг задел его локтем, у Месси пошла носом кровь, и ему показалось, что это был я. Потому что после матча я сказал Серхио Ромеро (Прим. — вратарь МЮ): «Пожалуйста, не мог ты бы попросить у Месси его футболку?»

Серхио вернулся и сказал: «Ой, знаешь, он думает, что ты ударил его локтем». Я ответил: «Нет, нет, нет. Скажи ему, что это был не я, и обязательно возьми футболку, она отправится ко мне в спальню». Так что теперь он знает, что это был не я.

Прости, Крисси, но это ты был с ним груб.

Напомним, в 2019 году МЮ проиграл оба четвертьфинальных матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1, 0:3), которая позже уступила будущему триумфатору турнира «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 15:58
А Рамос как там оказался ))
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:32
шотландец мимоходом сдал одноклубника из-за пропавшей потом майки
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:05
Футболка как трофей - хотя и проиграи..
За то потом можно выставить на Аукцион...
112910415
112910415
сегодня в 09:21
история любопытная, живая
trimetil
trimetil
сегодня в 08:46
Я бы не стал так унижаться.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:13
Как убиваются из-за какой-то вещи!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 07:51
А если-бы Смолинг не ушёл из МЮ, он не рассказал эту историю.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 06:36
У них спрашивают - они отвечают. Л-логика.
Они не сидят и планируют когда где какую историю опубликовать. Это журналисты, каналы, передачи, блогеры и т.д. делают свою работу.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:41
Что сейчас то об этом рассказывать.
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