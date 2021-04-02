МакТоминэй рассказал, как Месси не хотел давать ему футболку после матча ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт МакТоминэй рассказал забавный случай, связанный с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.
Лучший игрок мира? Месси, сто процентов. Да, Месси, Месси. У меня есть футболка, знаете?
Однажды мы играли с его «Барселоной» [в 2019 году], и Крис Смоллинг задел его локтем, у Месси пошла носом кровь, и ему показалось, что это был я. Потому что после матча я сказал Серхио Ромеро (Прим. — вратарь МЮ): «Пожалуйста, не мог ты бы попросить у Месси его футболку?»
Серхио вернулся и сказал: «Ой, знаешь, он думает, что ты ударил его локтем». Я ответил: «Нет, нет, нет. Скажи ему, что это был не я, и обязательно возьми футболку, она отправится ко мне в спальню». Так что теперь он знает, что это был не я.
Прости, Крисси, но это ты был с ним груб.
Напомним, в 2019 году МЮ проиграл оба четвертьфинальных матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1, 0:3), которая позже уступила будущему триумфатору турнира «Ливерпулю» (3:0, 0:4).
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За то потом можно выставить на Аукцион...
Они не сидят и планируют когда где какую историю опубликовать. Это журналисты, каналы, передачи, блогеры и т.д. делают свою работу.
Они не сидят и планируют когда где какую историю опубликовать. Это журналисты, каналы, передачи, блогеры и т.д. делают свою работу.