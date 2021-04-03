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Главный тренер «Ротора»: «К футболистам по самоотдаче претензий нет»

сегодня, 17:19
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

Изначально мы действовали достаточно строго и организованно в обороне. В матчах такого уровня очень многое определяют эпизоды. В каждом эпизоде необходимо дорабатывать до конца. Если недорабатываешь, то последствия могут быть достаточно серьезными. Второй тайм начали немного по-другому, перестроились. Активно действовали впереди. Я считаю, что нужно было ещё увереннее действовать в фазе завершения. Нужно было бить по воротам, а не пытаться разыграть. К футболистам по самоотдаче претензий нет.

Разница между первым и вторым таймами была в том, что мы более агрессивно начали прессинговать на половине соперника. Это дало свои плоды. В первом тайме мы садились чуть ниже, выстраивались в две линии, приходилось больше работать в обороне.

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izrafel
izrafel
сегодня в 17:23
Все правильно...Локо сильнее
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