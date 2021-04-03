ГлавнаяНовости

Смородская: «Теоретически „Локомотив“ может рассчитывать на чемпионство»

сегодня, 18:02
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу «железнодорожников» в матче 24-го тура РПЛ против «Ротора» (2:0).

Я очень рада за «Локомотив». Теоретически клуб может рассчитывать на чемпионство, борьба только возрастает. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» — главные претенденты. Все будет зависеть от того, как сложатся очные игры, кто выиграет, тот и будет чемпионом.

Все новости
Шварц: «Мы сегодня сыграли очень хорошо»
Сегодня, 22:24 Комментарии1
Рахимов заявил, что готов подать в отставку после поражения от «Динамо»
Сегодня, 21:44 Комментарии14
Черданцев: «Может, игроки „Краснодара“ сплавляют Мусаева»
Сегодня, 21:35 Комментарии13
Старфельт: «„Сочи“ — хорошая команда с мощными игроками»
Сегодня, 21:14 Комментарии4
Вандерсон: «Если бы мы сыграли в полную силу, никакая защита бы не устояла»
Сегодня, 21:03 Комментарии7
Слуцкий: «Я не согласен с тем, что „Рубин“ стал зависим от Хвичи»
Сегодня, 20:53 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 19:06, ред.
За последние 67 лет (с 1953-го года) Зенит обыграл "Сочи" в Сочах в чемпионате - лишь 1 раз....
Это статистика...
Всё остальное - ваши фантастические домыслы....
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:58
Ну все после слов Смородской у игроков зенита и тренерского штаба началась паника.....
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:57, ред.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 18:49
    "Сочи" дома не проигрывает..в РПЛ...вообще...
    1 год и месяц.......18 игр подряд....
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 18:38
    Ты ещё скажи, что Зенит в Сочи проиграет..... вот смеху то будет!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 18:37
    Теоритически на чемпионство могут рассчитывать 16 команд РПЛ.....
    Теоритически даже Тамбов может стать чемпионом... ну для этого надо... короче череда скандалов, посадка всех и вся.
    А если серьёзно, то Зенит может упустить чемпионство только из-за своей безалаберности.
    Скорее всего Локо и Спартак разыграют серебро, ещё допускаю, что Рубин может взять бронзу.
    Тётя Оля зачем говорить очевидные вещи, лучше расскажи фантастику, хоть нам веселее будет!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 18:37
    Это РПЛ...тут всё возможно...
    Тем более из 6-ти оставшихся игр - 6 Локо играет дома...
    В то время как Зенит - 4 из последних 6-ти игр - играет в гостях...
    sten312
    sten312
    сегодня в 18:26
    Теоретически и баба Оля может стать девушкой...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 18:24
    В теории да,а на практике нет!
    Сидор новый
    Сидор новый
    сегодня в 18:10
    Ну что же ты куришь???? ....насыпь пакетик...
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 18:07
    Да не берите у неё вью... Бред её печатать...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 18:02
    Если все остальные остановятся...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100