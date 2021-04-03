Смородская: «Теоретически „Локомотив“ может рассчитывать на чемпионство»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу «железнодорожников» в матче 24-го тура РПЛ против «Ротора» (2:0).

Я очень рада за «Локомотив». Теоретически клуб может рассчитывать на чемпионство, борьба только возрастает. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» — главные претенденты. Все будет зависеть от того, как сложатся очные игры, кто выиграет, тот и будет чемпионом.