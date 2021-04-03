Смородская: «Теоретически „Локомотив“ может рассчитывать на чемпионство»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу «железнодорожников» в матче 24-го тура РПЛ против «Ротора» (2:0).
Я очень рада за «Локомотив». Теоретически клуб может рассчитывать на чемпионство, борьба только возрастает. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» — главные претенденты. Все будет зависеть от того, как сложатся очные игры, кто выиграет, тот и будет чемпионом.
Это статистика...
Всё остальное - ваши фантастические домыслы....
Это статистика...
Всё остальное - ваши фантастические домыслы....
P.S. Любая серия рано или поздно заканчивается. Всё было так и задумано!!! Мечты сбываются кто в системе Газпрома! Кому очки, кому премиальные!!!
P.S. Любая серия рано или поздно заканчивается. Всё было так и задумано!!! Мечты сбываются кто в системе Газпрома! Кому очки, кому премиальные!!!
1 год и месяц.......18 игр подряд....
1 год и месяц.......18 игр подряд....
Теоритически даже Тамбов может стать чемпионом... ну для этого надо... короче череда скандалов, посадка всех и вся.
А если серьёзно, то Зенит может упустить чемпионство только из-за своей безалаберности.
Скорее всего Локо и Спартак разыграют серебро, ещё допускаю, что Рубин может взять бронзу.
Тётя Оля зачем говорить очевидные вещи, лучше расскажи фантастику, хоть нам веселее будет!!!
Теоритически даже Тамбов может стать чемпионом... ну для этого надо... короче череда скандалов, посадка всех и вся.
А если серьёзно, то Зенит может упустить чемпионство только из-за своей безалаберности.
Скорее всего Локо и Спартак разыграют серебро, ещё допускаю, что Рубин может взять бронзу.
Тётя Оля зачем говорить очевидные вещи, лучше расскажи фантастику, хоть нам веселее будет!!!
Тем более из 6-ти оставшихся игр - 6 Локо играет дома...
В то время как Зенит - 4 из последних 6-ти игр - играет в гостях...
Тем более из 6-ти оставшихся игр - 6 Локо играет дома...
В то время как Зенит - 4 из последних 6-ти игр - играет в гостях...