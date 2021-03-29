Победитель ЛЧ, прогрессивный итальянец, чемпионы разных стран. Тренеры, которых сватают в «Спартак»

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вчера, 13:45

Есть ли среди них будущий рулевой «красно-белых»?

Доменико Тедеско еще в декабре объявил о том, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», истекающий по окончании сезона 2019/20. Руководство московского клуба предприняло попытки поиска нового наставника еще зимой, но в итоге решено было оставить Тедеско до конца контракта. Сейчас есть предпосылки думать, что Доменико может поменять решение. Во всяком случае, футболисты надеются, что смогут переубедить тренера хорошими результатами и максимальной самоотдачей. Завесу во внутренний мир «Спартака» на днях приоткрыл Александр Соболев:

Конечно, хочется, чтобы Тедеско остался! Да ему все постоянно говорят: «Оставайтесь!» Но вроде он уже точно решил и сказал. Посмотрим... Доменико ведь видит, что мы выкладываемся. Своей игрой показываем ему: мы правда хотим, чтобы он остался.

Тем не менее по состоянию на сегодняшний день официальная позиция остается неизменной: Тедеско уходит по окончании сезона. По мере приближения запланированного «Часа X» в «Спартак» сватают новых и новых специалистов. При этом очевидно, что часть фамилий выдумана прессой или брошена в информационное пространство заинтересованными агентами. В начале марта управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил о том, что шорт-лист тренеров сформирован:

Критерии выбора главного тренера уже давно сформированы. Сейчас мы не просто определяем круг кандидатов, мы уже непосредственно выбираем тренера. Времени у нас не так много, мы это прекрасно понимаем. Думаю, кандидатов не должно быть слишком много – это означало бы, что мы непрофессионально подходим к вопросу. В нашем списке не более пяти кандидатур.

Также известно, что выбирает «Спартак» из иностранных специалистов, фамилии которых все чаще начинают мелькать в СМИ . Оценим тех, кого слухи уже связали со «Спартаком».

Торстен Финк (Германия)

Новость сегодняшнего дня гласит, что Доменико Тедеско на тренерском мостике «Спартака» заменит другой немецкий специалист — Торстен Финк. В отличие от Тедеско, у Финка за плечами большая футбольная карьера. Достаточно сказать, что Торстен провел 236 матчей за «Баварию», с которой выигрывал Лигу чемпионов и четырежды становился чемпионом Германии.

В качестве тренера Финк тоже завоевывал трофеи: выигрывал с «Базелем» чемпионат (дважды) и Кубок Швейцарии. После этого получил приглашение из Бундеслиги, где возглавлял «Гамбург» на протяжении двух лет: в первом сезоне спас «динозавров» от вылета, после чего забросил их на седьмую строчку, однако после провального старта кампании 2013/14 покинул свой пост.

С тех пор тренерская карьера Торстена Финка пошла на спад: кипрский АПОЭЛ , венская «Аустрия», швейцарский «Грассхоппер». А последним местом работы 53-летнего специалиста был японский «Виссел Кобе». Да, выиграл Кубок Императора, тренировал Иньесту, Вилью и Подольски.

Вердикт: на 99% уверен, что Финка нет в тренерском шорт-листе «Спартака», а источник информации о готовящемся переезде немца в Москву — люди, заинтересованные в трудоустройстве Торстена.

Паулу Фонсека (Португалия)

Сейчас португалец возглавляет «Рому», которую вывел в четвертьфинал Лиги Европы, где сразится с «Аяксом». При этом из топ-4 Серии A «волки» выпали после двух поражений кряду, а ведь только финиш в зоне Лиги чемпионов обеспечит португальцу автоматическое продление контракта с «Ромой».

Если эта задача выполнена не будет, он покинет свой пост. Вероятность такого развития событий высокая, Паулу уже якобы присматривается к вариантам продолжения карьеры. Интерес к нему проявляют «Наполи», «Бенфика», «Ницца» и «Спартак», где высокого мнения о Фонсеке и помнят о том, что он уже добивался успехов в Восточной Европе: Паулу трижды выигрывал чемпионат Украины с «Шахтером».

Вердикт: действительно хороший вариант. Возможно, приоритетный для «Спартака», несмотря на опровержение, которое дал Антон Фетисов. Только убедить Фонсеку поехать в Москву после Рима будет очень сложно, да и аппетиты португальца в РПЛ сможет удовлетворить разве что «Зенит», которому тоже приписывают интерес к Фонсеке.

Роберто Де Зерби (Италия)

Еще один тренер из Серии A, о котором много говорят в последнее время. 41-летний Де Зерби ярко работает в «Сассуоло»: его команда стремится играть в доминирующий футбол, у «Сассуоло» самый высокий процент владения мячом в Серии A — 56.8%. Де Зерби считается одним из самых интересных молодых тренеров Италии, ему прочат большое будущее, а уже этим летом Роберто получит предложения от «Фиорентины» и «Наполи».

Вердикт: Де Зерби не работал за пределами Италии и пока не имеет опыта в больших клубах, его футбол построен на специфических автоматизмах — отточенных взаимодействиях между футболистами, а на это нужно много времени. Да и сам Роберто скорее предпочтет пойти на повышение в Италии и планомерно развивать карьеру, нежели ехать в «Спартак».

Рафаэль Бенитес (Испания)

Бенитес не нуждается в представлениях. Он выигрывал Ла Лигу и Кубок УЕФА с «Валенсией», брал Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и Лигу Европы с «Челси», работал с «Интером» и мадридским «Реалом». Последнее место работы Рафаэля — китайский «Далянь Ифан», где у него был сумасшедший контракт. «Спартак» столько не предложит, но Москва и не так далеко от родины испанца. В любом случае Бенитес заявил, что хочет вернуться в АПЛ , да и «Наполи» может предложить во второй раз войти в знакомую реку.

Вердикт: у Бенитеса по-прежнему хорошая репутация и связи в Европе. Рафаэля можно заинтересовать или интереснейшим спортивным проектом или сумасшедшими деньгами. Ни того ни другого у «Спартака» сейчас нет.

Лучано Спаллетти (Италия)

Последние два года Спаллетти получал зарплату по контракту с «Интером», который истекает в конце этого сезона. С лета Лучано — свободный тренер, который намерен со свежими силами вернуться к «полевой» работе. Спаллетти успешно работал в РПЛ с «Зенитом», выиграл два чемпионских титула, выводил «сине-бело-голубых» в плей-офф Лиги чемпионов. Якобы у Лучано даже есть джентльменское соглашение с «Зенитом» относительно того, что в России он не будет работать с конкурентами петербургского клуба.

Вердикт: зенитовское прошлое не порадует фанатов, а сам мистер Спаллетти может не найти мотивации для работы со «Спартаком», особенно после двух лет простоя.

Выводы