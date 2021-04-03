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«Сегодня был мой последний матч». Мусаев объявил об уходе из «Краснодара»

03 апреля 2021, 23:13

Мурад Мусаев после разгромного поражения от «Ахмата» (0:5) объявил, что покидает должность главного тренера «Краснодара».

Сегодня был мой последний матч во главе ФК «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия. Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу за его поддержку и доверие.

Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений. «Краснодар» — мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками. Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений!

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ leopit (раскрыть)
вчера в 13:51
    Absinthe3
    Absinthe3 ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 13:36
      3ton
      3ton ответ Absinthe3 (раскрыть)
      вчера в 13:34
        leopit
        leopit
        вчера в 11:29
        Наверное,В Спартак назначат....
        berda2003
        berda2003
        вчера в 10:50
        загнал на тот свет, а теперь сказки рассказывает о любви...
        Сп62
        Сп62
        вчера в 10:42
        Вот в Уфе место тренера освободилось.
        Absinthe3
        Absinthe3 ответ 3ton (раскрыть)
        вчера в 10:26, ред.
        Логика в том, что Бердыев - тренер, а Краснодар - футбольный клуб. Клубу нужен тренер, тренеру нужен клуб. Понял, не?
        Absinthe3
        Absinthe3
        вчера в 10:23
        Лучший день в истории ФК Краснодар
        Garrincha58
        Garrincha58
        вчера в 10:02
        жду того же от Семака
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258 ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 09:31
        Вполне возможно, что кого-нибудь выпрут до него.
        3ton
        3ton
        вчера в 09:16
        Увольнение Мусаева должно было произойти раньше , чем Ганчаренко .
        3ton
        3ton ответ Caniggia (раскрыть)
        вчера в 09:14
        Бердыев и Краснодар 🤣🤣🤣
        В чем логика ?

        Интересно почитать мнение человека , который считает , что Краснодару нужен Бердыев 🤣🤣🤣
        kts99
        kts99
        вчера в 09:01
        Бердыев лучший вариант
        cska1948
        cska1948 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
        вчера в 08:58
        Как кто? Тедеско!
        Caniggia
        Caniggia
        вчера в 08:51
        Мусаеву надо поучиться и попрактиковаться где-нибудь в ФНЛ. Задатки есть, тем более прошёл школу РПЛ, может стать толковым тренером. Здесь пока не потянул, бывает. Ну а Краснодару желаю Бердыева - это будет бомба!
        beefs
        beefs
        вчера в 08:13
        Ничего удивительного, даже с большим опозданием...
        112910415
        112910415
        вчера в 08:10
        неизбежное всё же свершилось ...
        дальше будет лучше, ибо хуже не бывает
        zooveterinar
        zooveterinar
        вчера в 07:47
        Молодец , по-мужицки, нестал дожидаться увольнений и разговоров разных!!!
        ABir
        ABir ответ David Young (раскрыть)
        вчера в 06:14
        Согласен, но в последнее время очень часто используемый. И вроде, как не предусматривает поиска других проблем
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 05:31
        Неприятный последний матч. Как пинок под оппу. Удачи на новом месте...
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        вчера в 04:26
        Давно надо было это сделать.
        Оновтун
        Оновтун
        вчера в 02:03
        Сегодня был твой последний матч во главе чего либо.. Если Галицкий не купит какой-нибудь клуб в ФНЛ
        протон1
        протон1
        вчера в 01:43
        если бы во время ушел. тебя уважали. но уже поздно
        Брулин
        Брулин
        03 апреля в 23:48
        Ну да, это вообще сенсация, совершенно ничто не предвещало)) Судя по тому, как преподнесена эта новость в заголовке, Мусаев спеерва довел быков до финала ЛЧ, а потом вдруг решил подать в отставку за сутки до финального матча))
        Twisted
        Twisted
        03 апреля в 23:43
        Сам ушел,а мог ведь еще работать год два три..)
        Бен Зопилой
        Бен Зопилой
        03 апреля в 23:40
        "Была без радости любовь -
        Разлука будет без печали!"
        (Лермонтов наш, Михаил Юрьич, никогда не проигрывал Кавказцам со счетом АргентиныЯмайки :)
        За адекватность
        За адекватность
        03 апреля в 23:32
        Хорошие слова и чисто по человечески жаль, но пока ...
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        03 апреля в 23:30
        Пусть в фнл немного поработает возвращается!
        Вагабонди
        Вагабонди
        03 апреля в 23:28
        Арутюнян или Хашиг...делаем ставки.
        David Young
        David Young ответ ABir (раскрыть)
        03 апреля в 23:25
        Способ уже не новый.
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