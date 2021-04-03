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Газизов — об отставке Рахимова: «Для нас это непредвиденная ситуация»

сегодня, 22:54

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал отставку Рашида Рахимова с должности главного тренера клуба.

Приняли отставку Рахимова. Для нас это непредвиденная ситуация. Пошли по пути, чтобы перевернуть это всё. Очень благодарен Рашиду, тяжелое для него решение. Ситуация тяжёлая, команда опустошена. Было видно, что сегодня эмоции были не на высоком уровне. Я верю в клуб, верю, что мы справимся.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 23:12
Ути какой...Похоже,где Газизов,там проблемы.
Futurista
Futurista
сегодня в 23:08
"Никогда такого не было, и вот опять" (С)...
Ironigor
Ironigor ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 23:07
Это уже жирная точка для продолжения Уфы в РПЛ.
И следующий сам Газизов ??? Или это чисто его проект, чем дальше от глаз в РПЛ, тем легче что-то мутить в ФНЛ.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:06
Есть ощущение , что Рахимов просто понял, что сделать уже ничего нельзя, команда неуправляема, сплоченного коллектива нет, лидеры все давно проданы, руководство в прострации. Так чего зря мучиться??? Проще уйти, когда видишь , что перспективы никакой.
Рахимов конечно не элитный тренер, но самоуважение видно у него есть. Поступил честно, не стал доить клуб, который находится в тяжелейшей ситуации.
Всем здоровья.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 22:56
Ты боевое крещение в Спартаке прошёл, у тебя нет больше в лексиконе словосочетания "непредвиденная ситуация".
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