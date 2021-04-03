Газизов — об отставке Рахимова: «Для нас это непредвиденная ситуация»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал отставку с должности главного тренера клуба.

Приняли отставку Рахимова. Для нас это непредвиденная ситуация. Пошли по пути, чтобы перевернуть это всё. Очень благодарен Рашиду, тяжелое для него решение. Ситуация тяжёлая, команда опустошена. Было видно, что сегодня эмоции были не на высоком уровне. Я верю в клуб, верю, что мы справимся.