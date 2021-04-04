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Зума — о поражении от «Вест Бромвича»: «Это был просто не наш день»

вчера, 12:40
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 5Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

Защитник «Челси» Курт Зума прокомментировал разгромное поражение от «Вест Бромвича» (2:5) в матче 30-го тура АПЛ.

Я не знаю, что случилось. После перерыва на матчи сборных мы, возможно, немного потеряли концентрацию, может быть, нам не хватило упорства, но в таком поединке нужно всегда выкладываться на 100 процентов. Я не знаю, почему мы не выложились на 100 процентов.

Бывают дни, когда просто не складывается, это просто не ваш день. Все очень расстроены, мне особенно нечего сказать. Возможно, мы были недостаточно сконцентрированы, возможно, «Вест Бромвич» больше хотел победить, но я не думаю, что это так. Просто бывают дни, когда ничего не получается так, как ты этого хочешь.

Нужно извлекать уроки из всего. В футболе нужно выкладываться каждую минуту на поле. Мы извлечем тактические уроки, исправим ошибки, допущенные, когда мы владели мячом и когда не владели. Мы спокойно всё проанализируем и будем двигаться дальше.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:12
Не переживай, Грановская извлечет урок. Так что ты двигаться дальше пока не торопись.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:52
Иначе нельзя назвать такие поражения
1bear
1bear
вчера в 12:43
ну так спросите у удалённого игрока,хотя не забывайте про себя...
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