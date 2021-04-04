Кьеллини: «Глупо в нашем положении говорить о Скудетто»

Капитан «Ювентуса» прокомментировал ничейный результат в туринском дерби.

Цель «Ювентуса» — выиграть следующую игру. Глупо говорить о Скудетто, когда вы в двух последних матчах зарабатываете только одно очко. Попасть в Лигу чемпионов — очень важно для нас, но мы должны думать о каждой предстоящей игре. Все быстро меняется, и если бы мы выиграли последние две игры, то мы бы здесь и сейчас говорили о возможном чемпионстве. Единственный способ выйти из сложной ситуации — это единство всех.