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Кьеллини: «Глупо в нашем положении говорить о Скудетто»

вчера, 09:23
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал ничейный результат в туринском дерби.

Цель «Ювентуса» — выиграть следующую игру. Глупо говорить о Скудетто, когда вы в двух последних матчах зарабатываете только одно очко. Попасть в Лигу чемпионов — очень важно для нас, но мы должны думать о каждой предстоящей игре. Все быстро меняется, и если бы мы выиграли последние две игры, то мы бы здесь и сейчас говорили о возможном чемпионстве. Единственный способ выйти из сложной ситуации — это единство всех.

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 11:51
Да, сейчас бы в ЛЧ попасть с такими результатами)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:42
Этот раз не видать им скудетто
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 10:04
Вы сами загнали себя в такое положение своей игрой , своим отношением к вашим профессиональным обязанностям!! Потому что попросту зажрались и попросту перестали играть купаясь в своих миллионах ( в большинстве не заслуженных!) ну и плюс тупоголовое руководство в лице Паратичи и Недведа - вот это всеми привело к такому плачевному результату!!
Сварожич
Сварожич
вчера в 10:01
Загубленный год...
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 09:44
Ты это скажи дружку своему Пирло! Ещё пару недель назад вы оба рвали на себе рубаху и кричали , что Юве будет бороться за скудетто, а теперь хотя бы 4 место?! Молчал бы уже дармоед!!😡
ДСА
ДСА
вчера в 09:37
Сезон уже доигрывают, лишь бы в Лигу Чемпионов попасть.
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