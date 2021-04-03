Ди Санто — о Марадоне: «Такого, как он, больше никогда не будет»

Экс-игрок «Челси» вспомнил встречу с на базе клуба в 2008 году.

Это было потрясающее событие. Мечта сбылась. Никто не знал, что он приедет.

Когда каждый из нас увидел его, мы были очень взволнованы. Он не говорил ни на одном языке, кроме итальянского и испанского, и я был там единственным аргентинцем.

Мне посчастливилось поговорить с ним. Для меня Диего был и всегда будет одним из величайших игроков всех времен. Такого, как он, больше никогда не будет.