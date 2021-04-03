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Ди Санто — о Марадоне: «Такого, как он, больше никогда не будет»

сегодня, 09:24

Экс-игрок «Челси» Франко Ди Санто вспомнил встречу с Диего Марадоной на базе клуба в 2008 году.

Это было потрясающее событие. Мечта сбылась. Никто не знал, что он приедет.

Когда каждый из нас увидел его, мы были очень взволнованы. Он не говорил ни на одном языке, кроме итальянского и испанского, и я был там единственным аргентинцем.

Мне посчастливилось поговорить с ним. Для меня Диего был и всегда будет одним из величайших игроков всех времен. Такого, как он, больше никогда не будет.

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Djebrael
Djebrael
сегодня в 09:53
У каждого свой кумир...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:41
Да ужж!!! Клонировать еще не научились.....и надо ли?!?
berda2003
berda2003
сегодня в 09:34
это точно - такого не будет...
только с языками, что-то парень заблудился, волнуется....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:27, ред.
Самый уникальный человек в мире футбола !!!
Марадона это Легенда!!! И действительно, такого второго навряд ли скоро увидит человечество !!!
И как человек и как футболист он уникален во всём.
Не буду перечислять все его заслуги , скажу просто , - МАРАДОНА ,ты УНИКУМ !!!!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
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