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Нагельсманн: «„Бавария“ станет чемпионом. Мы хотим финишировать вторыми»

вчера, 09:01
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура Бундеслиги против «Баварии» (0:1).

Это не тот гол, который мы должны были пропускать, но мы всё равно играли очень хорошо. Мы закрывали «Баварию» на её половине поля на разных этапах игры, но не впервые в этом сезоне мы не смогли забить. Мы должны извлечь из этого урок.

Мы играли лучше, но должны использовать больше своих шансов. Теперь нужно проанализировать это поражение и двигаться дальше. Если остаток сезона пройдёт так, как ожидалось, «Бавария» станет чемпионом. Мы хотим финишировать вторыми.

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Все комментарии
dadrail
dadrail
вчера в 10:12
Игра была равная
ОПС
ОПС
вчера в 09:08
Жалко, что не смогли побороться.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:06
Ну вот, пожалуй с двумя первыми местами в чемпионате Германии определились.
Брулин
Брулин
вчера в 09:05
Бавария чемпион єто как пить дать!
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