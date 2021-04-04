Нагельсманн: «„Бавария“ станет чемпионом. Мы хотим финишировать вторыми»

Главный тренер «Лейпцига» прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура Бундеслиги против «Баварии» (0:1).

Это не тот гол, который мы должны были пропускать, но мы всё равно играли очень хорошо. Мы закрывали «Баварию» на её половине поля на разных этапах игры, но не впервые в этом сезоне мы не смогли забить. Мы должны извлечь из этого урок.

Мы играли лучше, но должны использовать больше своих шансов. Теперь нужно проанализировать это поражение и двигаться дальше. Если остаток сезона пройдёт так, как ожидалось, «Бавария» станет чемпионом. Мы хотим финишировать вторыми.