Иванов: «„Арсенал“ — неплохая команда, но мы сегодня по делу выиграли»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 24-го тура РПЛ (2:0).

Когда выигрываем — всегда хорошо. «Арсенал» — неплохая команда, но я считаю, что мы сегодня по делу выиграли, особых шансов им не давали. Да, был пенальти на первой минуте, а так все спокойно. Контролировали игру, все нормально. Я считаю, что мы хорошо себя показали. Что дальше? Еще 6 игр до конца чемпионата. Будем в каждой игре стараться победить, чтобы улучшить турнирную ситуацию и набрать как можно больше очков.