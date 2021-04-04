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Иванов: «„Арсенал“ — неплохая команда, но мы сегодня по делу выиграли»

вчера, 16:43
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 24-го тура РПЛ (2:0).

Когда выигрываем — всегда хорошо. «Арсенал» — неплохая команда, но я считаю, что мы сегодня по делу выиграли, особых шансов им не давали. Да, был пенальти на первой минуте, а так все спокойно. Контролировали игру, все нормально. Я считаю, что мы хорошо себя показали. Что дальше? Еще 6 игр до конца чемпионата. Будем в каждой игре стараться победить, чтобы улучшить турнирную ситуацию и набрать как можно больше очков.

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112910415
112910415
сегодня в 08:52
Урал сильнее, отсюда и результат
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:46
Мусаев не пропадёт!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:36
Своим сегодняшним положением Арсенал значительно осложнил себе задачу по сохранению прописки в РПЛ на будущий сезон. Но всё же не всё так безнадёжно, для оружейников, есть ещё домашняя игра с аутсайдером Тамбовом, где у хозяев не будет права на ошибку. Победа позволит обойти Ротор и оторваться от Уфы с которой в последнем туре возможно придётся разбираться в очном поединке, кто из них лишний в когорте сильнейших. В общем нас ожидает интрига на финише сезона не только в верхней части ТТ, но и в её подвале.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:18
Урал был сегодня как никогда собранным.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:08
Всё нормально заслуженная...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:45
Арсеналу пора готовиться к вылету
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