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Масалитин: «От назначения Ганчаренко хуже „Краснодару“ точно не будет»

вчера, 15:22

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи о возможном назначении Виктора Ганчеренко на должность главного тренера «Краснодара».

Насколько я информирован, договор о назначении Ганчаренко должен быть подписан только после окончания сезона. Но получится пораньше — значит, пораньше.

Разговоры такие ходили. Мы с вами, конечно, не присутствовали при этом, но, по некоторой информации, при первом отъезде Ганчаренко в Белоруссию на него выходили представители «Краснодара», и они пришли к соглашению, что по окончании сезона Ганчаренко примет южную команду. Опять же, мы там не были и не можем говорить, как на самом деле всё происходило — время покажет, найдут ли эти разговоры подтверждение.

Подходящий ли это вариант для «Краснодара»? Кто знает? По крайней мере хуже «Краснодару» от этого точно не будет. Что бы Ганчаренко мог дать в плане развития? Система ЦСКА, конечно, не годится для «Краснодара». «Быки» любят играть в атакующий футбол. Не знаю, возможно, Ганчаренко перестроится, осмыслит, что надо играть в совсем другой футбол, будет развиваться дальше вместе с командой. Тут нельзя сказать что-то однозначное: что вот, мол, придет Ганчаренко, и сразу они будут бороться за высокие места. Нет, такого не произойдет. Да, возможно, будут где-то возле тройки, но не более того. Что будет через год, загадывать трудно. Может, уйдут одни игроки и придут другие — будет другая схема.

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протон1
протон1
вчера в 22:26
гончар божович. ну бердыев занят
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:51
Удачи Краснодару.Что ещё можно пожелать
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:49
"По крайней мере хуже «Краснодару» от этого точно не будет." А лучше?
drive45
drive45
вчера в 15:43
Вождь Краснодара думаю все сам решит. Непонятен честно говоря факт отставок главных тренеров ЦСКА, УфЫ. Как можно в самый конец окончания чемпионата делать лакировки , неужели шансы с новым тренером могут повыситься и в целом команда больше приобретет чем потеряет. Хотя Бердыев напримере с Ростовом это демонстрировал.
shlomo
shlomo
вчера в 15:27
Ну сейчас мнений будет даже больше чем кандидатов...
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