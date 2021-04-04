Масалитин: «От назначения Ганчаренко хуже „Краснодару“ точно не будет»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи о возможном назначении на должность главного тренера «Краснодара».

Насколько я информирован, договор о назначении Ганчаренко должен быть подписан только после окончания сезона. Но получится пораньше — значит, пораньше.

Разговоры такие ходили. Мы с вами, конечно, не присутствовали при этом, но, по некоторой информации, при первом отъезде Ганчаренко в Белоруссию на него выходили представители «Краснодара», и они пришли к соглашению, что по окончании сезона Ганчаренко примет южную команду. Опять же, мы там не были и не можем говорить, как на самом деле всё происходило — время покажет, найдут ли эти разговоры подтверждение.