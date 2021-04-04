Масалитин: «От назначения Ганчаренко хуже „Краснодару“ точно не будет»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи о возможном назначении Виктора Ганчеренко на должность главного тренера «Краснодара».
Насколько я информирован, договор о назначении Ганчаренко должен быть подписан только после окончания сезона. Но получится пораньше — значит, пораньше.
Разговоры такие ходили. Мы с вами, конечно, не присутствовали при этом, но, по некоторой информации, при первом отъезде Ганчаренко в Белоруссию на него выходили представители «Краснодара», и они пришли к соглашению, что по окончании сезона Ганчаренко примет южную команду. Опять же, мы там не были и не можем говорить, как на самом деле всё происходило — время покажет, найдут ли эти разговоры подтверждение.
Подходящий ли это вариант для «Краснодара»? Кто знает? По крайней мере хуже «Краснодару» от этого точно не будет. Что бы Ганчаренко мог дать в плане развития? Система ЦСКА, конечно, не годится для «Краснодара». «Быки» любят играть в атакующий футбол. Не знаю, возможно, Ганчаренко перестроится, осмыслит, что надо играть в совсем другой футбол, будет развиваться дальше вместе с командой. Тут нельзя сказать что-то однозначное: что вот, мол, придет Ганчаренко, и сразу они будут бороться за высокие места. Нет, такого не произойдет. Да, возможно, будут где-то возле тройки, но не более того. Что будет через год, загадывать трудно. Может, уйдут одни игроки и придут другие — будет другая схема.