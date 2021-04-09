Комитет по этике РФС даст оценку посту «Уфы» в твиттере 15 апреля

1617962901

09 апреля 2021, 13:08

Комитет по этике РФС даст оценку действиям представителей «Уфы» в социальных сетях 15 апреля. Об этом сообщил глава комитета Семен Андреев.

Напомним, после матча четвертьфинала Кубка России «Ахмат» — «Уфа» (1:0) в твиттере уфимской команды появилась запись с нецензурной лексикой.

«Дело по „Уфе“ будет рассматриваться в предстоящий четверг», — сказал Андреев.