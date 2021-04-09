Комитет по этике РФС даст оценку посту «Уфы» в твиттере 15 апреля

Комитет по этике РФС даст оценку действиям представителей «Уфы» в социальных сетях 15 апреля. Об этом сообщил глава комитета Семен Андреев.
Напомним, после матча четвертьфинала Кубка России «Ахмат» — «Уфа» (1:0) в твиттере уфимской команды появилась запись с нецензурной лексикой.
«Дело по „Уфе“ будет рассматриваться в предстоящий четверг», — сказал Андреев.
И пусть имеют в виду, что пришла пора решающих игр. До конца сезона рукой подать и ошибки("ошибки") обязательно будут вызывая резонанс у болельщиков. Смотреть за желтыми, за красными карточками, за командами. Чтобы тренерские штабы не выпускали на поле зеленных игроков в предпоследнем туре с претендентами на ЛЧ место, как было с Божовичем, когда он против коней поставил в ворота совсем зелёного вратаря. По резвилась тогда конница.
Такого не должно быть. Потом удивляются почему у болел подозрения в нечестной борьбе босса одного клуба. Хотя чуть что первый кричит и топает ногами:
"Держите вора". С честными такими глазами:
"Мы русские никого не обманываем"
И пусть имеют в виду, что пришла пора решающих игр. До конца сезона рукой подать и ошибки("ошибки") обязательно будут вызывая резонанс у болельщиков. Смотреть за желтыми, за красными карточками, за командами. Чтобы тренерские штабы не выпускали на поле зеленных игроков в предпоследнем туре с претендентами на ЛЧ место, как было с Божовичем, когда он против коней поставил в ворота совсем зелёного вратаря. По резвилась тогда конница.
Такого не должно быть. Потом удивляются почему у болел подозрения в нечестной борьбе босса одного клуба. Хотя чуть что первый кричит и топает ногами:
"Держите вора". С честными такими глазами:
"Мы русские никого не обманываем"