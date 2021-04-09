ГлавнаяНовости

Комитет по этике РФС даст оценку посту «Уфы» в твиттере 15 апреля

09 апреля 2021, 13:08
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Комитет по этике РФС даст оценку действиям представителей «Уфы» в социальных сетях 15 апреля. Об этом сообщил глава комитета Семен Андреев.

Напомним, после матча четвертьфинала Кубка России «Ахмат» — «Уфа» (1:0) в твиттере уфимской команды появилась запись с нецензурной лексикой.

«Дело по „Уфе“ будет рассматриваться в предстоящий четверг», — сказал Андреев.

Все новости
РФС выступил против создания Суперлиги
19 апреля Комментарии35
РФС 13 апреля рассмотрит скандирование фанатов «Спартака» в адрес Гильерме
12 апреля Комментарии5
ОфициальноРФС заключил соглашение с Забайкальским краем о развитии футбола
08 апреля Комментарии3
ОфициальноРФС заключил соглашение с Самарской областью о развитии футбола
05 апреля Комментарии3
СлухиРФС выделит 20 млн рублей на гранты для болельщиков
02 апреля Комментарии7
ОфициальноРФС заключил соглашение с Липецкой областью о развитии футбола
02 апреля Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Аксинья
Аксинья
09 апреля в 14:37
Предположу что оценка будет порядка 100 штук - меньше не солидно, а больше это все-таки "Уфа" не настолько богата))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 апреля в 14:02
Они бы адекватную оценку судебному корпусу давали! Что не тур, то скандал! С ВАРом уже слепнут и глохнут.
И пусть имеют в виду, что пришла пора решающих игр. До конца сезона рукой подать и ошибки("ошибки") обязательно будут вызывая резонанс у болельщиков. Смотреть за желтыми, за красными карточками, за командами. Чтобы тренерские штабы не выпускали на поле зеленных игроков в предпоследнем туре с претендентами на ЛЧ место, как было с Божовичем, когда он против коней поставил в ворота совсем зелёного вратаря. По резвилась тогда конница.
Такого не должно быть. Потом удивляются почему у болел подозрения в нечестной борьбе босса одного клуба. Хотя чуть что первый кричит и топает ногами:
"Держите вора". С честными такими глазами:
"Мы русские никого не обманываем"
За адекватность
За адекватность
09 апреля в 13:43
Господин Григорьянц открывайте сундук. Грядут поступления для фуршетов с коллегами по работе в РФС на майские праздники.
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
09 апреля в 13:25
Забанят твиттер в России..вот чем это закончится...
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 13:20
Очень хочется узнать, чем это закончится !??
drug01
drug01
09 апреля в 13:11
Ждём верную оценку
beefs
beefs
09 апреля в 13:10
это уже новый поворот отношений к российскому судейству...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100