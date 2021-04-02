РФС выделит 20 млн рублей на гранты для болельщиков

1617358747

сегодня, 13:19

Источник сообщает, что РФС выделит средства на гранты для болельщиков за социальные проекты. Сумма составит около 20 млн рублей

Болельщики смогут побороться за гранты лучшим проектам в девяти номинациях: лучший проект социальной интеграции фан-клуба, лучший проект по популяризации детского футбола, лучший проект по популяризации женского футбола, лучший медийный проект фан-движения, лучший проект по организации волонтёрского движения, лучший проект по сохранению исторической памяти и футбольных традиций региона, лучший проект по охране окружающей среды и защиты животных, лучший проект по укреплению межэтнического согласия, лучший проект по укреплению международного сотрудничества фан-движения.