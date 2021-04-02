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РФС выделит 20 млн рублей на гранты для болельщиков

сегодня, 13:19

Источник сообщает, что РФС выделит средства на гранты для болельщиков за социальные проекты. Сумма составит около 20 млн рублей

Болельщики смогут побороться за гранты лучшим проектам в девяти номинациях: лучший проект социальной интеграции фан-клуба, лучший проект по популяризации детского футбола, лучший проект по популяризации женского футбола, лучший медийный проект фан-движения, лучший проект по организации волонтёрского движения, лучший проект по сохранению исторической памяти и футбольных традиций региона, лучший проект по охране окружающей среды и защиты животных, лучший проект по укреплению межэтнического согласия, лучший проект по укреплению международного сотрудничества фан-движения.

Ранее сообщалось, что РФС заключил соглашение с Липецкой областью о развитии футбола.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 15:14
А победит кто-то из РФС)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:30
С барского плеча
beefs
beefs
сегодня в 13:26
направлений много, миллионов мало, но хоть что-то...
drug01
drug01
сегодня в 13:25
Это просто прекрасно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:20
Отличная идея,одобрям!
ОПС
ОПС
сегодня в 13:20
Интересно будет посмотреть.
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