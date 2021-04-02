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РФС заключил соглашение с Липецкой областью о развитии футбола

сегодня, 11:45

Министерство спорта РФ, РФС, администрация Липецкой области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по развитию футбола в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», национального проекта «Демография» и стратегии развития футбола в России до 2030 года.

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал данное событие:

Вместе с партнерами мы будем готовить новых квалифицированных тренеров и судей, а самые перспективные тренеры получат возможность пройти стажировку в ведущих спортивных школах и клубах России. К 2024 году в области появятся четыре новых отделения футбола, а ведущим спортшколам региона будут присвоены статусы «Детский футбольный центр» и «Региональный центр РФС». Мы рассчитываем, что реализация запланированных в рамках соглашения мероприятий повысит интерес к футболу в регионе, создаст новые возможности для подготовки профессиональных футболистов для отечественных клубов и сборных, а также будет способствовать дальнейшему приобщению жителей Липецкой области к здоровому образу жизни.

Ранее сообщалось, что РФС заключил соглашение о развитии футбола в Костромской области.

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holms918
holms918
сегодня в 11:50
Это хорошее направление.
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