«Жиго совершил безрассудный фол». Стали известны итоги заседания ЭСК РФС

В четверг, 11 марта, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения футбольных клубов «Урал», «Динамо», ЦСКА, «Чайка», «Спартак», «Краснодар-2» и «Сочи» на качество судейства.
Кубок России. 1/8 финала
«Уфа» — «Урал»
«Урал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Уфы» на 30-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 30-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Уфы» №5 Боян Йокич до контакта с футболистом «Урала» №19 Даниэлем Мишкичем акцентированно играет ногой в мяч.
РПЛ. 21-й тур
«Динамо» — «Тамбов»
«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с вынесением желтой карточки на 37-й минуте.
Решение комиссии:
Судья ошибочно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) Даниилу Фомину («Динамо») на 55-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Динамо» №74 Даниил Фомин допустил нарушение Правил игры по неосторожности, не наказуемое предупреждением.
ЦСКА — «Ахмат»
ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Ивана Сиденкова в эпизодах с неназначением 11-метрового удара в ворота «Ахмата» на 13-й минуте матча и вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) Марио Фернандесу на 26-й минуте.
Решения комиссии:
1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» на 13-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение Правил игры футболистом «Ахмата» №15 Андреем Семеновым произошло за пределами штрафной площади.
2. Судья ошибочно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) Марио Фернандесу (ЦСКА) на 26-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист ЦСКА №2 Марио Фернандес совершил легкое случайное касание пальцами головы соперника в борьбе за верховой мяч.
«Спартак» — «Краснодар»
«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) игроку Самуэлю Жиго на 67-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья правильно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) игроку «Спартака» №2 Самуэлю Жиго на 67-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Спартака» №2 Самуэль Жиго совершил безрассудный фол, не учитывая опасность возможных последствий для соперника. Нарушение Правил игры характеризуется высокой скоростью и интенсивностью воздействия на опорную ногу игрока «Краснодара».
«Ростов» — «Сочи»
«Сочи» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) Антону Заболотному на 40-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья правильно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) игроку «Сочи» №9 Антону Заболотному на 40-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Сочи» №9 Антон Заболотный совершил атаку соперника без борьбы за мяч. Усилие, интенсивность и намеренность действий игрока, движение руки в шею игрока «Ростов» свидетельствуют о безрассудности действий нарушившего Правила игры футболиста.
ФНЛ. 28-й тур
«Торпедо» — «Чайка»
«Чайка» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Амелина в эпизоде с возможным взятием ворот на 72-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья правильно не засчитал взятие ворот «Торпедо» на 72-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что предоставленная видеозапись игрового эпизода не дает возможности определить, пересек ли мяч линию ворот «Торпедо» полностью. Действия помощника судьи, находившегося в хорошей для его правильной интерпретации позиции и принявшего решение по продолжению игры, Комиссия считает соответствующими фактическим обстоятельствам.
ФНЛ. 29-й тур
«СКА-Хабаровск» — «Краснодар-2»
«Краснодар-2» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с удалением игрока «Краснодара-2» №50 Виталия Стежко на 29-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья правильно удалил игрока №50 «Краснодара-2» на 29-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Краснодара-2» №50 Виталий Стежко совершает серьезное нарушение Правил игры, атакуя соперника прямой ногой с использованием шипов после игры в мяч. Данное действие очевидным образом угрожает безопасности игрока «СКА-Хабаровск» №72 Андрея Батюнина, поскольку точка контакта находится в незащищенной части голени футболиста и присутствует продавливающее движение.
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Всю ЭСК РФС немедленно пытать на полиграфе.
Любой, принимающий решение против Спартака, должен быть вышвырнут из профессии с волчьим билетом.
Ведь Спартаку очень хочется выцыганить чемпионство к юбилею. А все вокруг вредят и мешают.
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Всю ЭСК РФС немедленно пытать на полиграфе.
Любой, принимающий решение против Спартака, должен быть вышвырнут из профессии с волчьим билетом.
Ведь Спартаку очень хочется выцыганить чемпионство к юбилею. А все вокруг вредят и мешают.
Спасибо ЭСК РФС за то, что внесли ясность и за справедливый суд всегда
Спасибо ЭСК РФС за то, что внесли ясность и за справедливый суд всегда
Отвечаю: недавно стало известно, что генеральным директором Динамо стал бывший исполняющий директор Зенита. Вот и связи. Добро пожаловать в Газпром-лигу.
Отвечаю: недавно стало известно, что генеральным директором Динамо стал бывший исполняющий директор Зенита. Вот и связи. Добро пожаловать в Газпром-лигу.
так всегда...
непонятно другое: зачем направлять на матч инспектора?
ведь рассматриваются только обращения команд, а у инспекторов вопросов нет к судейству?
так всегда...
непонятно другое: зачем направлять на матч инспектора?
ведь рассматриваются только обращения команд, а у инспекторов вопросов нет к судейству?