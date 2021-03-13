«Жиго совершил безрассудный фол». Стали известны итоги заседания ЭСК РФС

1615640607

вчера, 16:03

В четверг, 11 марта, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС , на котором были рассмотрены обращения футбольных клубов «Урал», «Динамо», ЦСКА , «Чайка», «Спартак», «Краснодар-2» и «Сочи» на качество судейства.

Кубок России. 1/8 финала

«Уфа» — «Урал»

«Урал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Уфы» на 30-й минуте матча. Решение комиссии: Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 30-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Уфы» №5 Боян Йокич до контакта с футболистом «Урала» №19 Даниэлем Мишкичем акцентированно играет ногой в мяч.

РПЛ . 21-й тур

«Динамо» — «Тамбов»

«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с вынесением желтой карточки на 37-й минуте. Решение комиссии: Судья ошибочно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) Даниилу Фомину («Динамо») на 55-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Динамо» №74 Даниил Фомин допустил нарушение Правил игры по неосторожности, не наказуемое предупреждением.

ЦСКА — «Ахмат»

ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Ивана Сиденкова в эпизодах с неназначением 11-метрового удара в ворота «Ахмата» на 13-й минуте матча и вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) Марио Фернандесу на 26-й минуте. Решения комиссии: 1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» на 13-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение Правил игры футболистом «Ахмата» №15 Андреем Семеновым произошло за пределами штрафной площади. 2. Судья ошибочно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) Марио Фернандесу ( ЦСКА ) на 26-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист ЦСКА №2 Марио Фернандес совершил легкое случайное касание пальцами головы соперника в борьбе за верховой мяч.

«Спартак» — «Краснодар»

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) игроку Самуэлю Жиго на 67-й минуте матча. Решение комиссии: Судья правильно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) игроку «Спартака» №2 Самуэлю Жиго на 67-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Спартака» №2 Самуэль Жиго совершил безрассудный фол, не учитывая опасность возможных последствий для соперника. Нарушение Правил игры характеризуется высокой скоростью и интенсивностью воздействия на опорную ногу игрока «Краснодара».

«Ростов» — «Сочи»

«Сочи» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) Антону Заболотному на 40-й минуте матча. Решение комиссии: Судья правильно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) игроку «Сочи» №9 Антону Заболотному на 40-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Сочи» №9 Антон Заболотный совершил атаку соперника без борьбы за мяч. Усилие, интенсивность и намеренность действий игрока, движение руки в шею игрока «Ростов» свидетельствуют о безрассудности действий нарушившего Правила игры футболиста.

ФНЛ . 28-й тур

«Торпедо» — «Чайка»

«Чайка» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Амелина в эпизоде с возможным взятием ворот на 72-й минуте матча. Решение комиссии: Судья правильно не засчитал взятие ворот «Торпедо» на 72-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что предоставленная видеозапись игрового эпизода не дает возможности определить, пересек ли мяч линию ворот «Торпедо» полностью. Действия помощника судьи, находившегося в хорошей для его правильной интерпретации позиции и принявшего решение по продолжению игры, Комиссия считает соответствующими фактическим обстоятельствам.

ФНЛ . 29-й тур

« СКА -Хабаровск» — «Краснодар-2»