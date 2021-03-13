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«Жиго совершил безрассудный фол». Стали известны итоги заседания ЭСК РФС

вчера, 16:03

В четверг, 11 марта, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения футбольных клубов «Урал», «Динамо», ЦСКА, «Чайка», «Спартак», «Краснодар-2» и «Сочи» на качество судейства.

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«Уфа» — «Урал»

«Урал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Уфы» на 30-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 30-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Уфы» №5 Боян Йокич до контакта с футболистом «Урала» №19 Даниэлем Мишкичем акцентированно играет ногой в мяч.

РПЛ. 21-й тур

«Динамо» — «Тамбов»

«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с вынесением желтой карточки на 37-й минуте.

Решение комиссии:

Судья ошибочно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) Даниилу Фомину («Динамо») на 55-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Динамо» №74 Даниил Фомин допустил нарушение Правил игры по неосторожности, не наказуемое предупреждением.

ЦСКА — «Ахмат»

ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Ивана Сиденкова в эпизодах с неназначением 11-метрового удара в ворота «Ахмата» на 13-й минуте матча и вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) Марио Фернандесу на 26-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» на 13-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение Правил игры футболистом «Ахмата» №15 Андреем Семеновым произошло за пределами штрафной площади.

2. Судья ошибочно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) Марио Фернандесу (ЦСКА) на 26-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист ЦСКА №2 Марио Фернандес совершил легкое случайное касание пальцами головы соперника в борьбе за верховой мяч.

«Спартак» — «Краснодар»

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) игроку Самуэлю Жиго на 67-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) игроку «Спартака» №2 Самуэлю Жиго на 67-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Спартака» №2 Самуэль Жиго совершил безрассудный фол, не учитывая опасность возможных последствий для соперника. Нарушение Правил игры характеризуется высокой скоростью и интенсивностью воздействия на опорную ногу игрока «Краснодара».

«Ростов» — «Сочи»

«Сочи» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) Антону Заболотному на 40-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) игроку «Сочи» №9 Антону Заболотному на 40-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Сочи» №9 Антон Заболотный совершил атаку соперника без борьбы за мяч. Усилие, интенсивность и намеренность действий игрока, движение руки в шею игрока «Ростов» свидетельствуют о безрассудности действий нарушившего Правила игры футболиста.

ФНЛ. 28-й тур

«Торпедо» — «Чайка»

«Чайка» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Амелина в эпизоде с возможным взятием ворот на 72-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно не засчитал взятие ворот «Торпедо» на 72-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что предоставленная видеозапись игрового эпизода не дает возможности определить, пересек ли мяч линию ворот «Торпедо» полностью. Действия помощника судьи, находившегося в хорошей для его правильной интерпретации позиции и принявшего решение по продолжению игры, Комиссия считает соответствующими фактическим обстоятельствам.

ФНЛ. 29-й тур

«СКА-Хабаровск» — «Краснодар-2»

«Краснодар-2» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с удалением игрока «Краснодара-2» №50 Виталия Стежко на 29-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно удалил игрока №50 «Краснодара-2» на 29-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Краснодара-2» №50 Виталий Стежко совершает серьезное нарушение Правил игры, атакуя соперника прямой ногой с использованием шипов после игры в мяч. Данное действие очевидным образом угрожает безопасности игрока «СКА-Хабаровск» №72 Андрея Батюнина, поскольку точка контакта находится в незащищенной части голени футболиста и присутствует продавливающее движение.

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Все комментарии
311
311
вчера в 19:51
    Gahi
    Gahi
    вчера в 19:48
    Все эти игры с разбором правильного назначенного или назначенного пенальти желтых карточек после игры комиссией ещё больше накаляют страсти среди болельщиков, но самое главное, что данная комиссия уже не может повлиять на окончательный счёт, который зафиксировал судья и утвердил своей подписью инспектор матча. Поэтому лучшие было после таких решений наказывать всю бригаду арбитров вместе с варом и инспектором матча, чтобы более ответственно и добросовестно обслуживали каждый матч в чемпионате. Удачи
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 18:40
    Двойных, не......)
    ФК Зенит всея Руси
    ФК Зенит всея Руси
    вчера в 18:16
      алдан2014
      алдан2014
      вчера в 18:14
      Очень интересная характеристика:безрассудность. Явно не для этого случая
      СочиМэн
      СочиМэн
      вчера в 17:19
        ermak6848
        ermak6848
        вчера в 16:55
        судейский корпус явно болен ...
        Байкал-38.
        Байкал-38.
        вчера в 16:44, ред.
        d_fincher
        d_fincher
        вчера в 16:31
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Aris (раскрыть)
          вчера в 16:29
            Aris
            Aris
            вчера в 16:21
            Так УБИЛИ футбол!
            berda2003
            berda2003
            вчера в 16:20
            кого наказывают, тому не понятно - за что? остальным понятно.
            так всегда...
            непонятно другое: зачем направлять на матч инспектора?
            ведь рассматриваются только обращения команд, а у инспекторов вопросов нет к судейству?
            димон 37
            димон 37
            вчера в 16:19
            Все арушения случайные, пипец вот это доводы
            particular
            particular
            вчера в 16:17, ред.
            Судейство и арбитраж как многослойный пирог, - один судит со свистком, другие осуждают протоколом заседания, а третьи осуждающе комментируют решения и обидчиво поджимают губы за поруганную честь судопроизводства...
            ЦСКА ПЕРВЫЙ
            ЦСКА ПЕРВЫЙ
            вчера в 16:14
            А что с арбитрами делать с такой работой? Может продолжать премировать?
            Ironigor
            Ironigor
            вчера в 16:08
            Требую казни судей нарушевшие буквы законы футбола!!!
            renamed 1
            renamed 1
            вчера в 16:05
            очередной бред от рэфэсэ
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