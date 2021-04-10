Мостовой: «„Спартак“ и „Локомотив“ сейчас в хорошем состоянии»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

Матч очень интересный с точки зрения турнирного расклада. Обе команды могут приблизиться к «Зениту», если он где-то оступится. Все бывает. «Спартак» и «Локомотив» сейчас в хорошем состоянии, обе команды набирают очки. Мне кажется, что футбол будет открытый, будут голы. Фаворита не вижу. У тех и у других есть плюсы и минусы. Как мне кажется, в матче будет результативная ничья 2:2.