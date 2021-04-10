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Мостовой: «„Спартак“ и „Локомотив“ сейчас в хорошем состоянии»

10 апреля 2021, 11:44
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

Матч очень интересный с точки зрения турнирного расклада. Обе команды могут приблизиться к «Зениту», если он где-то оступится. Все бывает. «Спартак» и «Локомотив» сейчас в хорошем состоянии, обе команды набирают очки. Мне кажется, что футбол будет открытый, будут голы. Фаворита не вижу. У тех и у других есть плюсы и минусы. Как мне кажется, в матче будет результативная ничья 2:2.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
10 апреля в 12:41
Это будет настоящая битва двух классных команд !!!
Только с одной оговоркой: по российским меркам, а настоящая это будет битва или ненастоящая во многом зависит от судей((( К сожалению-это суровая действительность РПЛ..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
10 апреля в 12:21
Жаль, что именно сейчас им играть друг с другом...
Ironigor
Ironigor
10 апреля в 12:16
Это будет настоящая битва двух классных команд !!!
Всё ближе и ближе развязка, всё больше становится накал страстей в каждой игре. И нет ни одного матча без борьбы, не зависимо от места в таблице. Тем интереснее и интригующи становится концовка чемпионата. Давненько такого не было в РПЛ !!!
Ждём развязки !!! Всем приятных просмотров и положительных эмоций !!! Всем Добра !!!
SHMEL258
SHMEL258
10 апреля в 12:15
Трудно сделать прогноз на этот матч, результат как мне кажется абсолютно непредсказуем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 апреля в 12:11
Будет знатная заруба...
SAFqwer
SAFqwer
10 апреля в 11:59
Мостового не хватает на поле)))
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