ГлавнаяНовости

Агент Миранчука — Лахтеру: «У кого-то обострились проблемы с головой»

10 апреля 2021, 12:21

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев ответил футбольному агенту Деннису Лахтеру, который ранее заявил об отсутствии перспектив у россиянина в итальянском клубе.

Во-первых, всех хочу поздравить с наступившей весной. Видимо, у определенных личностей на этом фоне обострились проблемы с головой. Я бы не стал вступать в полемику с людьми, у которых нет положительной репутации в российском футболе, но так как затронули моего клиента, я отвечу. Руководство «Аталанты» никогда не высказывало сомнений в трансфере Леши. Все относятся позитивно и видят положительную динамику. После каждой игры я переписываюсь с сыном президента клуба — Лукой (который по сути управляет клубом). Он никогда не выражал никаких сомнений. Все довольны игроком и этой сделкой.

Все высказывания Лахтера по поводу братьев Миранчуков никогда не будут носить объективной оценки. Потому что в свое время братья отказались от услуг этого гражданина Израиля. Кроме ревности и гадости в его высказываниях не будет ничего. Он очень сильно пытался навязываться, но у него не получилось. И совершенно непонятно, зачем он приплетает сюда слова Воронкова по поводу того, кто из братьев талантливее. Лучше спросить у самого Александра Воронкова — говорил ли он когда-нибудь такие фразы, так как я считаю, что ни один уважающий себя профессиональный тренер никогда не позволит себе принижать или возвышать одного из братьев-близнецов.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
10 апреля в 19:22
Все сказано убедительно
bacek15
bacek15
10 апреля в 17:12
Хорошо, если брехня.
УЕСКА
УЕСКА
10 апреля в 16:04
Если все в клубе довольны чего же тогда Миранчук постоянно на лавке сидит? Неубедительный ответ от агента Миранчука.
Kostya P.
Kostya P.
10 апреля в 15:44
Из "дружеской" заочной беседы этих двух коллег , можно сделать вывод чего стоят вообще заявления всех этих бизнесменов.
Boricku
Boricku
10 апреля в 14:50
Миранчучка в серии А лавочник
Шуnя771
Шуnя771
10 апреля в 14:43
Кто бы их знал...? А устроят срач и..., известные люди не только в своих кругах...0
112910415
112910415
10 апреля в 14:32
интересный дружеский диалог завязывается
SAFqwer
SAFqwer
10 апреля в 13:06
Может оно так и есть, лавку полировать кому-то тоже надо... Не Муриэлю же в конце концов этим заниматься..
Caniggia
Caniggia
10 апреля в 12:55
Вот и ответка прилетела! Ждём реакции от обиженного и отвергнутого еврея.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
10 апреля в 12:31
Короче евреем назвал
Ironigor
Ironigor
10 апреля в 12:30
Понятна борьба двух агентов , любой пиар - всё в копилку !!! А насчёт Миранчука, время всё расставит по местам !!! А пока не особо .... !!! Пусть всё сложится у Алёшки хорошо и без травм !!! Будем делать посмотреть !!! Всем Добра !!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 апреля в 12:23
Сейчас начнут умничать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100