Агент Миранчука — Лахтеру: «У кого-то обострились проблемы с головой»

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев ответил футбольному агенту Деннису Лахтеру, который ранее заявил об отсутствии перспектив у россиянина в итальянском клубе.

Во-первых, всех хочу поздравить с наступившей весной. Видимо, у определенных личностей на этом фоне обострились проблемы с головой. Я бы не стал вступать в полемику с людьми, у которых нет положительной репутации в российском футболе, но так как затронули моего клиента, я отвечу. Руководство «Аталанты» никогда не высказывало сомнений в трансфере Леши. Все относятся позитивно и видят положительную динамику. После каждой игры я переписываюсь с сыном президента клуба — Лукой (который по сути управляет клубом). Он никогда не выражал никаких сомнений. Все довольны игроком и этой сделкой.

Все высказывания Лахтера по поводу братьев Миранчуков никогда не будут носить объективной оценки. Потому что в свое время братья отказались от услуг этого гражданина Израиля. Кроме ревности и гадости в его высказываниях не будет ничего. Он очень сильно пытался навязываться, но у него не получилось. И совершенно непонятно, зачем он приплетает сюда слова Воронкова по поводу того, кто из братьев талантливее. Лучше спросить у самого Александра Воронкова — говорил ли он когда-нибудь такие фразы, так как я считаю, что ни один уважающий себя профессиональный тренер никогда не позволит себе принижать или возвышать одного из братьев-близнецов.