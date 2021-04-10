Шварц: «В матче с „Уралом“ на поле не будет фаворита»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал предстоящий матч 25-го тура РПЛ с «Уралом».

Все матчи в этой лиге сложные. На бумаге нельзя сказать, что кто-то является фаворитом. Это команда, которая играет в компактный футбол. У «Урала» достаточно качественные футболисты. В линии атаки у них есть игроки, которые могут решить момент. Нам нужно показать лучшие качества.

Мы просмотрели матчи «Урала» — и гостевые, и домашние. Смотрели, как они обороняются. Нужно будет сыграть так же нацеленно, как с «Уфой», включать максимальные скорости.