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Шварц: «В матче с „Уралом“ на поле не будет фаворита»

10 апреля 2021, 12:52
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал предстоящий матч 25-го тура РПЛ с «Уралом».

Все матчи в этой лиге сложные. На бумаге нельзя сказать, что кто-то является фаворитом. Это команда, которая играет в компактный футбол. У «Урала» достаточно качественные футболисты. В линии атаки у них есть игроки, которые могут решить момент. Нам нужно показать лучшие качества.

Мы просмотрели матчи «Урала» — и гостевые, и домашние. Смотрели, как они обороняются. Нужно будет сыграть так же нацеленно, как с «Уфой», включать максимальные скорости.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
11 апреля в 08:36
Кубок про76и , с такой игрой в еврокубках делать нечего ,можно и в этой игре пропустить парочку -Желательно от Погребняка! А денежки от ВТБ капают !!!!!!!! И не малые .
PATRIOT1965
PATRIOT1965
10 апреля в 14:30
Ты завел Динамо на минное поле,у тебя нет права даже на одну ошибку в оставшихся турах.Синицу в руках в виде кубка России ты уже упустил.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
10 апреля в 14:14, ред.
Ты для чего тогда,какие цели перед тобой стоят,для чего брали тогда.Стоишь на бровке,зеваешь 90 минут.10 красных карточек было у твоих соперников в этом сезоне,о пенальти даже не говорю.
cska1948
cska1948
10 апреля в 13:39
После поражения от клуба ФНЛ, Шварц, впредь, будет весьма осторожен в своих прогнозах.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 апреля в 13:00
Уже и Урал стал непроходимым соперником
Ironigor
Ironigor
10 апреля в 12:59, ред.
Не надо песен, Шура !!!
Capral
Capral
10 апреля в 12:58
Санёк, не криви душой, будь честен, хотябы сейчас!!! Всем понятно, что результат завтрашней игры уже предсказуем. Уралу больше делать нечего, как выкладываться в никому ненужной игре....
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