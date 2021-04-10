«Спартак» опроверг слухи, что клуб интересуется Калдиролой

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал слухи, что московский клуб может подписать защитника «Беневенто» Луку Калдиролу.
«„Спартак“ не проявляет интереса к Луке Калдироле», — заявил Фетисов.
Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал слухи, что московский клуб может подписать защитника «Беневенто» Луку Калдиролу.
«„Спартак“ не проявляет интереса к Луке Калдироле», — заявил Фетисов.
Не факт, что летом Спартак будет искать нового защитника.
Есть основная пара Жиго-Джикия, Маслов играет у Тедеско - возможно, новый тренер изменит схему на 4-3-3 или 4-5-1, где в центре защиты всего двое.
Да и 31 год... несерьезно, ребята!
Не факт, что летом Спартак будет искать нового защитника.
Есть основная пара Жиго-Джикия, Маслов играет у Тедеско - возможно, новый тренер изменит схему на 4-3-3 или 4-5-1, где в центре защиты всего двое.
Да и 31 год... несерьезно, ребята!