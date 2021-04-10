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«Спартак» опроверг слухи, что клуб интересуется Калдиролой

10 апреля 2021, 12:49

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал слухи, что московский клуб может подписать защитника «Беневенто» Луку Калдиролу.

«„Спартак“ не проявляет интереса к Луке Калдироле», — заявил Фетисов.

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Все комментарии
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
10 апреля в 20:39
да он бы и не перешел в спартак, в Серии а то поприятнее играть
makkie
makkie
10 апреля в 14:14
ЧТД!
Не факт, что летом Спартак будет искать нового защитника.
Есть основная пара Жиго-Джикия, Маслов играет у Тедеско - возможно, новый тренер изменит схему на 4-3-3 или 4-5-1, где в центре защиты всего двое.
Да и 31 год... несерьезно, ребята!
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
10 апреля в 14:13
Ты то откуда знаешь?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 апреля в 13:26
Стыдно стало а интерес был и есть.
sv_1969
sv_1969
10 апреля в 13:26
Это нормально
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 апреля в 13:13
Шифруются. И правильно делают...
ЮЗИК
ЮЗИК
10 апреля в 13:00
А хороший защитник им бы пригодился
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