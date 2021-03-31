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Турция потеряла очки, Уэльс взял победу. Итоги игрового дня отбора ЧМ-2022

31 марта 2021, 00:00

Завершились все матчи игрового дня в 3-м туре квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Азербайджан — Сербия 1:2
Голы: Махмудов Эмин 59 (пенальти) — Митрович Александар 16, Митрович Александар 81

Кипр — Словения 1:0
Гол: Иоаннис Питтас 42

Люксембург — Португалия 1:3
Голы: Родригес Жерсон 30 — Жота Диого 45+2, Роналду Криштиану 51, Палинья 80

Бельгия — Беларусь 8:0
Голы: Батшуайи Миши 14, Ванакен Ханс 17, Троссард Леандро 38, Доку Жереми 42, Прат Деннис 49, Бентеке Кристиан 70, Троссард Леандро 76, Ванакен Ханс 89

Уэльс — Чехия 1:0
Гол: Джеймс Даниэл 82

Гибралтар — Нидерланды 0:7
Голы: Бергейс Стевен 42, Де Йонг Люк 55, Депай Мемфис 61, Вейналдум Джорджиньо 62, Мален Донуэлл 64, ван де Бек Донни 85, Депай Мемфис 88

Черногория — Норвегия 0:1
Гол: Серлот Александр 35

Турция — Латвия 3:3
Голы: Караман Кенан 2, Чалханоглу Хакан 33, Йилмаз Бурак 52 (пенальти) — Савалниекс Робертс 35, Улдрикис Робертс 58, Икаунекс Давис 79

Хорватия — Мальта 3:0
Голы: Перишич Иван 62, Модрич Лука 76 (пенальти), Брекало Йосип 90

Словакия — Россия 2:1
Голы: Шкриньяр Милан 38, Мак Роберт 74 — Фернандес Марио 71

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DXTK
DXTK
31 марта в 08:58
бельгия очень безжалостная........как и дания......... россии и с финами будет не легко.
zsb1961
zsb1961
31 марта в 03:15
Латвия удивила!
RR117
RR117
31 марта в 00:30
Вот вам и Латыши, которые якобы не умеют играть в футбол!

3 гола Турции, которая недавно разгромила Голландию, это вам не шутка.
Leha-ha50
Leha-ha50
31 марта в 00:14
Латыши конечно удивили. А как же наши??? А наши как обычно, думали шапками закидаем. Очень бледная игра в течении часа , только последние минут двадцать пытались что то сделать, в остальное же время было больше суеты , чем игры. Жаль , но это игра , вопросов к команде достаточно. Старички сегодня очень квелыми выглядели. Пора омолаживать состав.
Всем здоровья.
Futurista
Futurista
31 марта в 00:13
Турки тоже резво начали и с Латвией дома ничья...нонсенс...
da da da
da da da
31 марта в 00:01
Уэльс одна из самый деревянных сборных что видел мир,Чехи и возили весь матч,жаль проиграли)
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