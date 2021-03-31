Турция потеряла очки, Уэльс взял победу. Итоги игрового дня отбора ЧМ-2022

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31 марта 2021, 00:00

Завершились все матчи игрового дня в 3-м туре квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Азербайджан — Сербия 1:2

Голы: Махмудов Эмин 59 (пенальти) — Митрович Александар 16, Митрович Александар 81

Кипр — Словения 1:0

Гол: Иоаннис Питтас 42

Люксембург — Португалия 1:3

Голы: Родригес Жерсон 30 — Жота Диого 45+2, Роналду Криштиану 51, Палинья 80

Бельгия — Беларусь 8:0

Голы: Батшуайи Миши 14, Ванакен Ханс 17, Троссард Леандро 38, Доку Жереми 42, Прат Деннис 49, Бентеке Кристиан 70, Троссард Леандро 76, Ванакен Ханс 89

Уэльс — Чехия 1:0

Гол: Джеймс Даниэл 82

Гибралтар — Нидерланды 0:7

Голы: Бергейс Стевен 42, Де Йонг Люк 55, Депай Мемфис 61, Вейналдум Джорджиньо 62, Мален Донуэлл 64, ван де Бек Донни 85, Депай Мемфис 88

Черногория — Норвегия 0:1

Гол: Серлот Александр 35

Турция — Латвия 3:3

Голы: Караман Кенан 2, Чалханоглу Хакан 33, Йилмаз Бурак 52 (пенальти) — Савалниекс Робертс 35, Улдрикис Робертс 58, Икаунекс Давис 79

Хорватия — Мальта 3:0

Голы: Перишич Иван 62, Модрич Лука 76 (пенальти), Брекало Йосип 90