Турция потеряла очки, Уэльс взял победу. Итоги игрового дня отбора ЧМ-2022

Завершились все матчи игрового дня в 3-м туре квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Азербайджан — Сербия 1:2
Голы: Махмудов Эмин 59 (пенальти) — Митрович Александар 16, Митрович Александар 81
Кипр — Словения 1:0
Гол: Иоаннис Питтас 42
Люксембург — Португалия 1:3
Голы: Родригес Жерсон 30 — Жота Диого 45+2, Роналду Криштиану 51, Палинья 80
Бельгия — Беларусь 8:0
Голы: Батшуайи Миши 14, Ванакен Ханс 17, Троссард Леандро 38, Доку Жереми 42, Прат Деннис 49, Бентеке Кристиан 70, Троссард Леандро 76, Ванакен Ханс 89
Уэльс — Чехия 1:0
Гол: Джеймс Даниэл 82
Гибралтар — Нидерланды 0:7
Голы: Бергейс Стевен 42, Де Йонг Люк 55, Депай Мемфис 61, Вейналдум Джорджиньо 62, Мален Донуэлл 64, ван де Бек Донни 85, Депай Мемфис 88
Черногория — Норвегия 0:1
Гол: Серлот Александр 35
Турция — Латвия 3:3
Голы: Караман Кенан 2, Чалханоглу Хакан 33, Йилмаз Бурак 52 (пенальти) — Савалниекс Робертс 35, Улдрикис Робертс 58, Икаунекс Давис 79
Хорватия — Мальта 3:0
Голы: Перишич Иван 62, Модрич Лука 76 (пенальти), Брекало Йосип 90
Словакия — Россия 2:1
Голы: Шкриньяр Милан 38, Мак Роберт 74 — Фернандес Марио 71
Всем здоровья.
Всем здоровья.
3 гола Турции, которая недавно разгромила Голландию, это вам не шутка.
3 гола Турции, которая недавно разгромила Голландию, это вам не шутка.