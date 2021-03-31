Армения побеждает, Грузия играет вничью. Итоги игрового дня отбора ЧМ-2022

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31 марта 2021, 23:45

Завершились все матчи игрового дня в 3-м туре квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Армения — Румыния 3:2

Голы: Сперцян Эдуард 56, Ароян Вараздат 87, Барсегян Тигран 89 (пенальти) — Чикылдэу Александру 62, Чикылдэу Александру 72

Греция — Грузия 1:1

Голы: Какабадзе Отар 76 (автогол) — Кварацхелия Хвича 78

Испания — Косово 3:1

Голы: Ольмо Даниэль 34, Торрес Ферран 36, Морено Жерар 75 — Халими Бесар 70

Литва — Италия 0:2

Голы: Сенси Стефано 47, Иммобиле Чиро 90+4 (пенальти)

Северная Ирландия — Болгария 0:0

Босния и Герцеговина — Франция 0:1

Гол: Гризманн Антуан 60

Украина — Казахстан 1:1

Голы: Яремчук Роман 20 — Мужиков Серикжан 59

Австрия — Дания 0:4

Голы: Ольсен Андреас 58, Мехле Йоаким 63, Хейбьерг Пьер-Эмиль 67, Ольсен Андреас 74

Молдавия — Израиль 1:4

Голы: Карп Кэтэлин 29 — Захави Эран 45+2, Соломон Манор 57, Даббур Мунас 64, Натхо Бибрас 66

Шотландия — Фарерские острова 4:0

Голы: МакГинн Джон 7, МакГинн Джон 53, Че Адамс 60, Фрэйзер Райан 70

Андорра — Венгрия 1:4

Голы: Пужоль Марк 90+3 (пенальти) — Фиола Аттила 45+2, Газдаг Даниэль 51, Кляйнхайслер Ласло 58, Него Лоик 90

Англия — Польша 2:1

Голы: Кейн Харри 19 (пенальти), Магуайр Харри 85 — Модер Якуб 58

Сан-Марино — Албания 0:2

Голы: Манай Рей 63, Узуни Мирто 85

Германия — Северная Македония 1:2

Голы: Гюндоган Илкай 63 (пенальти) — Пандев Горан 45+2, Элмас Эльхиф 85