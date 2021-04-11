«„Тоттенхэм“ не заслуживал такого результата». Моуриньо — о матче с МЮ

Главный тренер «Тоттенхэма» подвел итоги матча 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Мы играли против хорошей команды, у них много сильных игроков в центре поля. Мы же имели прекрасные возможности забить второй гол. Мы попали в каркас и доминировали в тот период.

По моему мнению, это была хорошая игра. Мы вообще не заслуживали такого результата. Нам не повезло, потому что, возможно, [Поль] Погба должен был получить красную карточку за удар локтем по Сержу Орье.