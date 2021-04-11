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«„Тоттенхэм“ не заслуживал такого результата». Моуриньо — о матче с МЮ

11 апреля 2021, 21:32
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо подвел итоги матча 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Мы играли против хорошей команды, у них много сильных игроков в центре поля. Мы же имели прекрасные возможности забить второй гол. Мы попали в каркас и доминировали в тот период.

По моему мнению, это была хорошая игра. Мы вообще не заслуживали такого результата. Нам не повезло, потому что, возможно, [Поль] Погба должен был получить красную карточку за удар локтем по Сержу Орье.

Я больше ничего не знаю о VAR. Я смотрел матч «Фулхэм» — «Вулвс» и больше ничего не понимаю. Иногда получаешь то, что нужно, иногда нет. Я не знаю, как это прокомментировать. Вы не празднуете гол, потому что боитесь.

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112910415
112910415
12 апреля в 06:30
как всегда, есть разные мнения
lobsterdam
lobsterdam
11 апреля в 23:53
Корейского симулянта из-за которого отменили 1-й гол МЮ надо было наградить хотя бы желтой, подумаешь ногтем за нос зацепили, а уж упал без чувств и покатился будто подкошенный. В ТТХ таких провокаторов немало, тот же Ламела в матче первого круга спровоцировал Марсьяля, затем симулировал, что он потерял сознание, ну и Марса удалили. Но Крис Кавана - слабый судья и его не следовало бы назначать на подобные матчи.
sv_1969
sv_1969
11 апреля в 22:57
Щас неграм все можно!Дашь карточку судить не будешь!Также и пид-ми))
dimagas2
dimagas2
11 апреля в 22:19, ред.
Погбун -негр,какая красаня ще расизм припишут)))
Pervomaez
Pervomaez
11 апреля в 22:06
Ну за погба согласен, а по игре слабо
Leha-ha50
Leha-ha50
11 апреля в 21:34
Что табло показывает, то и заслужили.
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