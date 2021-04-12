«Спартак»: «Гильерме провоцировал фанатов, показывая неприличные жесты»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что в распоряжении клуба есть видео, на котором вратарь «Локомотива» Гильерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча 25-го тура РПЛ.
«У клуба есть соответствующее видео», - сказал Фетисов.
Ранее стало известно, что КДК РФС разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков «Спартака» в адрес Гильерме на заседании 13 апреля.
Сам то понял о чём говоришь? Ты же сам по факту признаешь, что провакация была со стороны фанов Спартака или хочешь сказать, что Гиля не с того ни с чего начал это делать?
Тем более спартачи его каждую игру оскорбляют, так может вам наконец то взять и со своими разобраться?
Сам то понял о чём говоришь? Ты же сам по факту признаешь, что провакация была со стороны фанов Спартака или хочешь сказать, что Гиля не с того ни с чего начал это делать?
Тем более спартачи его каждую игру оскорбляют, так может вам наконец то взять и со своими разобраться?
второе. бросил бутылку в сторону фанатов.
третье. показывал жестами типо закройте рты.
нашелся еще один "мамин воин" как Баринов. на поле все крутые, а как начинают спрашивать за дело сразу хвосты поджимают, и в слезах просят позвать охрану.
второе. бросил бутылку в сторону фанатов.
третье. показывал жестами типо закройте рты.
нашелся еще один "мамин воин" как Баринов. на поле все крутые, а как начинают спрашивать за дело сразу хвосты поджимают, и в слезах просят позвать охрану.