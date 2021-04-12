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«Спартак»: «Гильерме провоцировал фанатов, показывая неприличные жесты»

12 апреля 2021, 13:01
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что в распоряжении клуба есть видео, на котором вратарь «Локомотива» Гильерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча 25-го тура РПЛ.

«У клуба есть соответствующее видео», - сказал Фетисов.

Ранее стало известно, что КДК РФС разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков «Спартака» в адрес Гильерме на заседании 13 апреля.

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Все комментарии
azula
azula
13 апреля в 20:03
ну все, Гильерме получил дисквалификацию, фанаты спартака, судя по тому что до сих пор видосы скидывают и возмущаются, получили колоссальные нравственные страдания. в сухом остатке каждый своего добился, все довольны должны быть
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
13 апреля в 15:46
Ну так надо голами наказывать, а не кляузы строчить
Союзник противников
Союзник противников
13 апреля в 10:13
А не надо своим большим стадом безнаказанно нападать на гражданина России,называя его чёрной обезьяной.Пусть подойдёт к нему ваш вожак и крикнет в лицо это,но только без камер и последующих заявлений в суд.Могу себе представить,как далеко "в поле" пошлёт Гилерме этот "спущенный мяч" с обеих ног.Белые пакостливые обезьяны...
3x8x3gyqf97h
3x8x3gyqf97h ответ морозз (раскрыть)
13 апреля в 08:14
Призывы к межнациональной розни )))
морозз
морозз
12 апреля в 14:48
Гнать Гильерме из сборной, какой то варяг будет оскорблять жестами массы болельщиков пришедших на матч! Гнать из России, пусть показывает жесты в Бразилии, там торсида быстро сделает для него неутешительные выводы!
25процентный клоун
25процентный клоун
12 апреля в 14:47
Опять нытье паровозов
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ LOpp (раскрыть)
12 апреля в 14:37
Ну да, а там толпой-то тоже все герои кричать всякие непотребства.
Байкал-38
Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
12 апреля в 14:35
    LOpp
    LOpp
    12 апреля в 14:24
    первое. Гиля приложил бутылку с водой к причинному месту.


    второе. бросил бутылку в сторону фанатов.


    третье. показывал жестами типо закройте рты.


    нашелся еще один "мамин воин" как Баринов. на поле все крутые, а как начинают спрашивать за дело сразу хвосты поджимают, и в слезах просят позвать охрану.
    sten312
    sten312
    12 апреля в 14:16
    Бывают играющие команды,а бывают и ноющие.
    Союзник противников
    Союзник противников
    12 апреля в 13:35
      mihaluch
      mihaluch
      12 апреля в 13:25
      Гильерме провоцировал а они не провоцировались.
      Бубнин
      Бубнин
      12 апреля в 13:21
      Спецслужбы Федуна, провалившие ранее операцию "Снятие с чемпионата", продолжают искать любую возможность реабилитироваться перед хозяином.
      Romkurch
      Romkurch
      12 апреля в 13:14
      То Гильерме виноват, то судья, то Зенит.
      beefs
      beefs
      12 апреля в 13:13
      На колени его...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      12 апреля в 13:09
      Как им самим не надоели эти скандалы...
      drug01
      drug01
      12 апреля в 13:06
      Это обычное дело....
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      12 апреля в 13:04
      90 минут игры и месяц скандалы! Позор!
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