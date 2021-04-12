«Спартак»: «Гильерме провоцировал фанатов, показывая неприличные жесты»

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12 апреля 2021, 13:01

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что в распоряжении клуба есть видео, на котором вратарь «Локомотива» Гильерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча 25-го тура РПЛ .

«У клуба есть соответствующее видео», - сказал Фетисов.