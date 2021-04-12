Роналду бросил футболку «Ювентуса» на поле после матча с «Дженоа»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей игрой в матче 30-го тура Серии А против «Дженоа» (3:1).
После финального свистка португалец бросил свою футболку на газон, удалившись в подтрибунное помещение. Футболку Роналду подобрал болбой, однако Криштиану уже не было на поле.
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заявил, что Роналду остался недоволен своим выступлением, а клуб не будет штрафовать его.
Это нормально, что он хотел забить гол, особенно когда игра усложнялась, потому что он чемпион и всегда хочет оставить свой след в игре.
Я не думаю, что клуб будет штрафовать его. Он был расстроен, как и другие игроки. Игра закончилась, и это нормально, что он нервничал.
Напомним, что ранее в матче за сборную Португалии Роналду бросил на газон капитанскую повязку.
Ещё одна брошенная вещь Рона на поле ,
Это ещё одно спасёное здоровье какого-то ребёнка 🚼 !!! А может и сейчас, этот болбой который подобрал эту майку стал самым счастливым мальчишкой , ведь ему досталась майка сотен миллионов фанатов Рона . И это тоже счастье для мальчишки. Не все в мире так однозначно !!! ВСЕМ МИРА ЗДОРОВЬЯ И ДОБРА !!!!!
Ещё одна брошенная вещь Рона на поле ,
Это ещё одно спасёное здоровье какого-то ребёнка 🚼 !!! А может и сейчас, этот болбой который подобрал эту майку стал самым счастливым мальчишкой , ведь ему досталась майка сотен миллионов фанатов Рона . И это тоже счастье для мальчишки. Не все в мире так однозначно !!! ВСЕМ МИРА ЗДОРОВЬЯ И ДОБРА !!!!!