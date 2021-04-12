Роналду бросил футболку «Ювентуса» на поле после матча с «Дженоа»

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12 апреля 2021, 08:32

Нападающий «Ювентуса» остался недоволен своей игрой в матче 30-го тура Серии А против «Дженоа» (3:1).

После финального свистка португалец бросил свою футболку на газон, удалившись в подтрибунное помещение. Футболку Роналду подобрал болбой, однако Криштиану уже не было на поле.

Главный тренер «Ювентуса» заявил, что Роналду остался недоволен своим выступлением, а клуб не будет штрафовать его.

Это нормально, что он хотел забить гол, особенно когда игра усложнялась, потому что он чемпион и всегда хочет оставить свой след в игре. Я не думаю, что клуб будет штрафовать его. Он был расстроен, как и другие игроки. Игра закончилась, и это нормально, что он нервничал.

Напомним, что ранее в матче за сборную Португалии Роналду бросил на газон капитанскую повязку.