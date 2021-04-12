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Роналду бросил футболку «Ювентуса» на поле после матча с «Дженоа»

12 апреля 2021, 08:32
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 1Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей игрой в матче 30-го тура Серии А против «Дженоа» (3:1).

После финального свистка португалец бросил свою футболку на газон, удалившись в подтрибунное помещение. Футболку Роналду подобрал болбой, однако Криштиану уже не было на поле.

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заявил, что Роналду остался недоволен своим выступлением, а клуб не будет штрафовать его.

Это нормально, что он хотел забить гол, особенно когда игра усложнялась, потому что он чемпион и всегда хочет оставить свой след в игре.

Я не думаю, что клуб будет штрафовать его. Он был расстроен, как и другие игроки. Игра закончилась, и это нормально, что он нервничал.

Напомним, что ранее в матче за сборную Португалии Роналду бросил на газон капитанскую повязку.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ San Skra (раскрыть)
20 апреля в 10:56
Согласен, но иногда эмоции бывают не управляемы и каждый из нас бывал в таких ситуациях. Ничего человеческое ему не чуждо. Он такой же как и любой другой человек.
San Skra
San Skra ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 10:40
Никто не говорит, что спасенная жизнь человека это плохо. Вопрос в том зачем это делать в такой форме?! Зачем эти капризы?! Не думаю, что его целью было дать возможность осуществить операцию. Если это так, он просто мог пожертвовать эти средства. Он именно, что показывает свои капризы, он взрослый мужик - на это не очень приятно смотреть, да и пример он подает не самый лучший.
David Young
David Young ответ Андрей Ощепков (раскрыть)
14 апреля в 16:51
Знать точно здесь может только сам Роналду.
Mustаng
Mustаng
13 апреля в 20:42
Слишком ЧСВ
Андрей Ощепков
Андрей Ощепков
12 апреля в 23:31
Да подарил он боллбою футболку таким образом, там из за антиковидных мер это запрещено. По-этому просто бросил на газон, чтоб малой мог забрать.
Брулин
Брулин
12 апреля в 18:59
Женоподобные истерики от Ранальду уже стали раздражать всех, недостойное поведение.
Johnes
Johnes
12 апреля в 13:36
Неприятный тип
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
12 апреля в 13:05
будут продавать на аукционе
ilyafrom
ilyafrom
12 апреля в 13:00
Снова для него никаких последствий. Делает, что хочет.

Команда выиграла, но Роналду злится. Его не волнует результаты команды, только личная статистика. Итак, на него все играют во вред командным результатам. Ювентус деградирует.

Причина его поведения понятна. Третий год в Ювентусе и ни разу не становился лучшим бомбардиром Серии А
faneng
faneng
12 апреля в 11:14
Я не понял слова Пирло: "Он был расстроен, как и другие игроки". Команда же победила, какое расстройство? В чем проблема? В том, что Роналду не забил? Это что - горе для всей команды?
dimagas2
dimagas2
12 апреля в 10:43
Хорошо хоть не Пирло бросил на поле)))
galem72
galem72
12 апреля в 10:33
Хорошо хоть, что не растоптал её в истерике.
Мessi 10
Мessi 10
12 апреля в 10:12
Психозы, весна, обострение. Сначала капитанская повязка, теперь футболка.
У Рона похоже наступили эти дни...
112910415
112910415
12 апреля в 10:03
пустяки, дело житейское
DXTK
DXTK
12 апреля в 09:54
пеналду что то все истерит))))) уже майку бросил, еще немного и ноги вытрет об эмблему клуба)))) Однозначно Легенда Ювентуса.
Ironigor
Ironigor
12 апреля в 09:52
Не обязательно смотреть на поступки Рона ,под отрицательным углом. В прошлый раз, брошенная капитанская повязка , проданая на аукционе, помогла мальчише сделать операцию И поправить здоровье малыша. Так что, не всё так плохо.
Ещё одна брошенная вещь Рона на поле ,
Это ещё одно спасёное здоровье какого-то ребёнка 🚼 !!! А может и сейчас, этот болбой который подобрал эту майку стал самым счастливым мальчишкой , ведь ему досталась майка сотен миллионов фанатов Рона . И это тоже счастье для мальчишки. Не все в мире так однозначно !!! ВСЕМ МИРА ЗДОРОВЬЯ И ДОБРА !!!!!
Шуnя771
Шуnя771
12 апреля в 09:48
Сие не украшает маэстро.
Стареет)
Vladimir808
Vladimir808
12 апреля в 09:43
Хамит парнишка...)))
Остапчук 67
Остапчук 67
12 апреля в 09:29
Это прямое оскорбление клуба.
sihafazatron
sihafazatron
12 апреля в 09:19
его волнует только личная статистика, раз не забил, значит неудачный матч!
а когда он забивает, сразу же в инет скидывает фото после матча, типа "рад победе, мы команда" бла бла бла
Caniggia
Caniggia
12 апреля в 09:19
Наверное и расплакался в раздевалке ещё ко всему!
milanetto10
milanetto10
12 апреля в 09:12
а что ему пока клуб будет ему всё прощать всё он так вести тебя и будет
Нази
Нази ответ San Skra (раскрыть)
12 апреля в 09:12
Роналду кинул палку
Futurista
Futurista
12 апреля в 09:04
Болбой премию поднял с газона...может и на пенсию хватит...
San Skra
San Skra
12 апреля в 09:03
Думаю пора делать ставки, что Роналду кинет следующим: бутсы, шорты, гетры, щитки?!
Для букмекеров готова новая линия.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 09:02
Ну бросил,и бросил!
swed27
swed27
12 апреля в 08:51
Нервы ни к черту
Илья85
Илья85
12 апреля в 08:48
Нервный стал Рон в последнее время . Не бережёт себя совсем ))))
barcamilan
barcamilan
12 апреля в 08:47
занервничала кристинка
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ shlomo (раскрыть)
12 апреля в 08:46
Значит договорился о проценте с Аукциона, вот и разбрасывает вещи.
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