Моуриньо: «Сону очень повезло, что его отец лучше, чем Сульшер»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо отреагировал на критику наставника «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера в адрес форварда «шпор» Хын-Мин Сона после матча 31-го тура АПЛ между клубами.
При счёте 0:0 главный арбитр встречи отменил гол Эдинсона Кавани, потому что в начале атаки «красных дьяволов» Скотт МакТоминэй ударил Сона. После этого кореец продолжал лежать на газоне несколько минут. На пресс-конференции после матча Сульшер заявил:
Если бы на месте Сона был мой сын и он лежал бы на газоне несколько минут, а после поднялся бы только с помощью десяти товарищей, то я оставил бы его без ужина.
Моуриньо в своём классическом стиле ответил на заявление Сульшера:
Я очень удивлен комментариями Сульшера о Соне. Я уже говорил об этом с Сульшером, потому что встретился с ним несколько минут назад. Сону очень повезло, что его отец лучше, чем Сульшер. Я тоже отец, и как отец ты должен всегда кормить своих детей, неважно, чем они занимаются. Если вам нужно воровать, чтобы накормить детей, вы пойдёте воровать. Я очень, очень разочарован комментариями Сульшера. Я уже сказал Оле, что думаю о его высказывании.
Не хотели один засчитать и отменили? Так получите ТРИ за это!
Не хотели один засчитать и отменили? Так получите ТРИ за это!
тренер явно не был в ударе
тренер явно не был в ударе