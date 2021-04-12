ГлавнаяНовости

Моуриньо: «Сону очень повезло, что его отец лучше, чем Сульшер»

12 апреля 2021, 12:27
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо отреагировал на критику наставника «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера в адрес форварда «шпор» Хын-Мин Сона после матча 31-го тура АПЛ между клубами.

При счёте 0:0 главный арбитр встречи отменил гол Эдинсона Кавани, потому что в начале атаки «красных дьяволов» Скотт МакТоминэй ударил Сона. После этого кореец продолжал лежать на газоне несколько минут. На пресс-конференции после матча Сульшер заявил:

Если бы на месте Сона был мой сын и он лежал бы на газоне несколько минут, а после поднялся бы только с помощью десяти товарищей, то я оставил бы его без ужина.

Моуриньо в своём классическом стиле ответил на заявление Сульшера:

Я очень удивлен комментариями Сульшера о Соне. Я уже говорил об этом с Сульшером, потому что встретился с ним несколько минут назад. Сону очень повезло, что его отец лучше, чем Сульшер. Я тоже отец, и как отец ты должен всегда кормить своих детей, неважно, чем они занимаются. Если вам нужно воровать, чтобы накормить детей, вы пойдёте воровать. Я очень, очень разочарован комментариями Сульшера. Я уже сказал Оле, что думаю о его высказывании.

Все новости
СлухиБывший игрок «Ростова» Канга, возможно, старше своего возраста на 5 лет
Вчера, 09:56 Комментарии22
Сын Пирло: «Мне ежедневно угрожают в социальных сетях»
27 апреля Комментарии7
Кантона: «Жалею, что не ударил болельщика „Кристал Пэлас“ ещё сильнее»
26 апреля Комментарии4
А. Фетисов: «Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища»
25 апреля Комментарии39
ЦСКА — «Спартаку»: «Башкирский мёд так в голову ударил?»
25 апреля Комментарии49
«Спартак»: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»
25 апреля Комментарии99
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kyxy
kyxy
13 апреля в 06:47
Ну морит голодом детей Уле это его дети пусть делает что хочет.
DXTK
DXTK
12 апреля в 17:39
а вы не помните что там сульшер говорил когда Тотенхэм раздел МЮ на траффорде 6-1????
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
12 апреля в 15:18
В этот раз я на стороне Сульшера. Слабый ответ от Моура. И не очень верный.
lobsterdam
lobsterdam
12 апреля в 15:17
Вот муха пролетела и ага, и Сон как мертвый рухнул на газон!
Не хотели один засчитать и отменили? Так получите ТРИ за это!
Петр Воробьев
Петр Воробьев
12 апреля в 14:59
Сульшер прав !
112910415
112910415
12 апреля в 12:51
удивительная демагогия ...
тренер явно не был в ударе
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
12 апреля в 12:34
Позорные слова Моуриньо. Лучше бы игру ставил а не симуляции и дайвинг. Понимаю что у него в ТТХ есть проблемы в обороне, им нужен нормальный защитник, но это их проблемы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100