Моуриньо: «Сону очень повезло, что его отец лучше, чем Сульшер»

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12 апреля 2021, 12:27

Главный тренер «Тоттенхэма» отреагировал на критику наставника «Манчестер Юнайтед» в адрес форварда «шпор» после матча 31-го тура АПЛ между клубами.

При счёте 0:0 главный арбитр встречи отменил гол , потому что в начале атаки «красных дьяволов» ударил Сона. После этого кореец продолжал лежать на газоне несколько минут. На пресс-конференции после матча Сульшер заявил:

Если бы на месте Сона был мой сын и он лежал бы на газоне несколько минут, а после поднялся бы только с помощью десяти товарищей, то я оставил бы его без ужина.

Моуриньо в своём классическом стиле ответил на заявление Сульшера: