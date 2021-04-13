«Спартак»: «Мы постоянно просим фанатов избегать ненормативной лексики»

«Спартак» выступил с заявлением относительно возможного проявления расизма фанатами «красно-белых» в отношении голкипера «Локомотива» Гильерме в недавнем матче РПЛ.
Наш клуб заявляет о полном неприятии всех видов дискриминации в футболе.
Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах.
ФК «Спартак-Москва» совместно с официальным фан-клубом красно-белых регулярно проводит работу среди своих болельщиков по недопущению подобных нарушений.
Перед каждым туром мы убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования, не использовать пиротехнические изделия в ходе игры, избегать ненормативной лексики, оскорблений по расовому признаку, цвету кожи, этническому, национальному или социальному происхождению, публичной демонстрации баннеров, флагов, надписей политического, экстремистского или националистического характера.
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А может у них нормативы другие, вот и не понимают.
Пропишите конкретно, какие слова нельзя употреблять, и раздайте памятки каждому болельщику.
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А может у них нормативы другие, вот и не понимают.
Пропишите конкретно, какие слова нельзя употреблять, и раздайте памятки каждому болельщику.
Спартак где логика? Вы уж определитесь, что вы там поддерживаете и за кого вы!
Гилю оскорбляют уже не первый год по расовой принадлежности. Пора уже не трибунами наказывать, а снятием очков и последующим снятием с чемпионата.
Спартак где логика? Вы уж определитесь, что вы там поддерживаете и за кого вы!
Гилю оскорбляют уже не первый год по расовой принадлежности. Пора уже не трибунами наказывать, а снятием очков и последующим снятием с чемпионата.