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«Спартак»: «Мы постоянно просим фанатов избегать ненормативной лексики»

13 апреля 2021, 17:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» выступил с заявлением относительно возможного проявления расизма фанатами «красно-белых» в отношении голкипера «Локомотива» Гильерме в недавнем матче РПЛ.

Наш клуб заявляет о полном неприятии всех видов дискриминации в футболе.

Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах.

ФК «Спартак-Москва» совместно с официальным фан-клубом красно-белых регулярно проводит работу среди своих болельщиков по недопущению подобных нарушений.

Перед каждым туром мы убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования, не использовать пиротехнические изделия в ходе игры, избегать ненормативной лексики, оскорблений по расовому признаку, цвету кожи, этническому, национальному или социальному происхождению, публичной демонстрации баннеров, флагов, надписей политического, экстремистского или националистического характера.

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AmIIIeR89
AmIIIeR89
13 апреля в 19:48
Закрывайте фанатки, если не умеют себя вести.
В Англии такое тоже было, зато сейчас все шелковые ходят. Потому что там решили реально наказывать фанатов, а не целовать их в за..ницу
bacek15
bacek15
13 апреля в 18:57
Во время работы с фанатами забывают говорить: "Пожалуйста".
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 18:16
Если они не понимают, то есть только два варианта.
1. Им просто похрен на Спартак.
2. Они просто 56ы если так подставляют "любимый" клуб.
Спасибо, что сказали об этом нам сами.
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 18:15
Надо штраф за маты включать в стоимость билета.
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 18:11
Просят, а потом поддерживают арестованных фанатов, тем самым поддерживая их во всех видов дискриминации в футболе.

Спартак где логика? Вы уж определитесь, что вы там поддерживаете и за кого вы!
Гилю оскорбляют уже не первый год по расовой принадлежности. Пора уже не трибунами наказывать, а снятием очков и последующим снятием с чемпионата.
scarp
scarp
13 апреля в 18:09
просим фанатов избегать ненормативной лексики
====

А может у них нормативы другие, вот и не понимают.
Пропишите конкретно, какие слова нельзя употреблять, и раздайте памятки каждому болельщику.
mortid
mortid
13 апреля в 18:04
Кто дал определение, какая нормативная, а какая ненормативная? Хотя бы один раз в жизни кто нибудь задумывался об этом бреде? 84е звучит куда более ненормативнее и страшнее, чем оно же на букву "П". Та же религиозная нетерпимость, что это? Насколько должно быть человечество тупым, чтобы узаконить сказку, причём сильно противоречащую самой себе.
beefs
beefs
13 апреля в 17:59
плохо просите, но хорошо платите, кому то это же выгодно...
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 17:59
Бесполезно, фанаты есть фанаты.
sihafazatron
sihafazatron
13 апреля в 17:58
проси не проси, а 56ойдов везде хватает
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