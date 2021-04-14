Консейсау: «Матч с „Челси“ — одна из лучших европейских игр в моей карьере»

Главный тренер «Порту» прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Я бы не сказал, что у нас не было шансов. Мы провели фантастический матч. Команда очень хорошо интерпретировала стратегию. Мы не позволили игрокам высочайшего уровня, какие выступают за «Челси», создать много моментов у наших ворот.

Я очень горжусь командой и тем, как они верят в своё дело. Это была одна из лучших еврокубковых игр в моей карьере. В ней было всё. Мы очень надёжно и организованно оборонялись в матче с сильным соперником.

Мы могли забить раньше. Это правда, что мы не создали много опасных моментов. За исключением последних минут, когда Маркесин спас ворота, мы тоже не так много позволяли создать «Челси». Это отражение квалификации и класса моих футболистов. Я невероятно горжусь ими.