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Кин: «Не знаю, каким будет моё будущее»

14 апреля 2021, 11:16

Нападающий «Эвертона» Моизе Кин, который выступает за ПСЖ на правах аренды, рассказал о своем будущем.

В прошлом году я мало играл за «Эвертон». Я много работал летом. И это стало для меня большим уроком — не сдаваться и работать, когда это необходимо.

Теперь у меня есть тренер, который вселяет в меня уверенность, и я могу внести свой вклад в развитие команды.

Я не знаю, каким будет моё будущее. Я просто наслаждаюсь данным моментом.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 апреля в 11:27
Никто его не знает....на то оно и будущее...
Как скучно было бы...если бы все его знали...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 11:18
Играй на полную и будь полезен!
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