Кин: «Не знаю, каким будет моё будущее»

Нападающий «Эвертона» , который выступает за ПСЖ на правах аренды, рассказал о своем будущем.

В прошлом году я мало играл за «Эвертон». Я много работал летом. И это стало для меня большим уроком — не сдаваться и работать, когда это необходимо.

Теперь у меня есть тренер, который вселяет в меня уверенность, и я могу внести свой вклад в развитие команды.

Я не знаю, каким будет моё будущее. Я просто наслаждаюсь данным моментом.