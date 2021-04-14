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«Надо поднапрячься и выйти в полуфинал ЛЧ». Зидан — о матче с «Ливерпулем»

14 апреля 2021, 09:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В первой встрече победу одержали мадридцы — 3:1.

Отдаем себе отчет, какой матч нам предстоит. Постараемся продолжить то, что начали, и сыграть как единое целое. Надо будет биться и атаковать как сплоченная команда. Мы готовы к ответной встрече. Завтрашний матч — единственный, о котором мы думаем. Надо поднапрячься и выйти в полуфинал.

Не будем расходовать свои ресурсы впустую. «Реал» всегда выходит на поле только с мыслью о победе. Мы затратили много сил в играх с «Ливерпулем» и «Барселоной», но должны будем снова сыграть на максимуме, и мы к этому готовы.

Чтобы выйти в полуфинал, от нас требуется провести очередной мощный матч. Эта команда готова к испытаниям. Она всегда сплачивается, когда ситуация становится более тяжелой. Это подчеркивает ее характер.

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Brooklyn888
Brooklyn888
14 апреля в 20:10
На Энфилде все будет иначе родные стены помогают Ливерпулю ,но Мадрид это Мадрид ,свое мы должны взять ,верим в Зизу !! Вперёд к победе и выходу в полуфинал Лучшей Лиги Планеты !
112910415
112910415
14 апреля в 09:45
к тому всё и идёт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 09:31
Да уж стоит поднатужится...
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