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Оуэн сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал»

14 апреля 2021, 09:36
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Бывший английский футболист Майкл Оуэн сделал прогноз на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

На прошлой неделе «Ливерпуль» в Испании показал не очень яркую игру, но в субботу клуб смог обыграть «Астон Виллу».

Может быть, «Ливерпуль» не в лучшей своей форме, но победа, безусловно, придаст им уверенности.

В прошлом «Энфилд» был свидетелем нескольких невероятных камбэков, и хотя я думаю, что «Ливерпулю» хватит сил, чтобы выиграть, я не думаю, что команда сможет пройти в следующий этап турнира. Ставлю на счет 2:1 в пользу «Ливерпуля» (первая встреча закончилась победой «Реала» 3:1 — прим.).

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Все комментарии
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
15 апреля в 09:28
некудышник
Brooklyn888
Brooklyn888
14 апреля в 12:43
Мадрид уже в финале ,о чем речь вообще 😄😅
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 09:53
Лучше бы от действующих прогноз узнать, они могут результат сделать...
swed27
swed27
14 апреля в 09:50
Пробуем поставить
25процентный клоун
25процентный клоун
14 апреля в 09:42
Думаю 2:2 сгоняют
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