Оуэн сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал»

Бывший английский футболист сделал прогноз на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

На прошлой неделе «Ливерпуль» в Испании показал не очень яркую игру, но в субботу клуб смог обыграть «Астон Виллу».

Может быть, «Ливерпуль» не в лучшей своей форме, но победа, безусловно, придаст им уверенности.

В прошлом «Энфилд» был свидетелем нескольких невероятных камбэков, и хотя я думаю, что «Ливерпулю» хватит сил, чтобы выиграть, я не думаю, что команда сможет пройти в следующий этап турнира. Ставлю на счет 2:1 в пользу «Ливерпуля» (первая встреча закончилась победой «Реала» 3:1 — прим.).