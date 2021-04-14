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Модрич: «„Реалу“ нельзя играть с „Ливерпулем“ на удержание результата»

14 апреля 2021, 09:40
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Лука Модрич порассуждал о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В первой встрече победу одержали мадридцы — 3:1.

Очень доволен своей игрой в этом сезоне. Чувствую себя отлично. Надо не сбавлять до конца сезона.

Нас ждет серьезное испытание, надо будет сыграть на уровне, какой требуется в этом турнире. Нужно будет действовать так, как в первой встрече, навязывать свою волю. Нельзя играть на удержание результата.

Ранее о предстоящем матче высказался Зинедин Зидан.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
14 апреля в 20:00
Можно и в ничью скатать конечно ,но это ведь Реал какая там ничья Модрич ))!
ДАША Д
ДАША Д
14 апреля в 10:38
Преимущество вполне комфортное
ЮЗИК
ЮЗИК
14 апреля в 10:36
Реал опытная команда, знает как сыграть
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 10:20
Модричу отдельный - респект !!! Действительно показывает отличный футбол. Мотор Реала. Ну а касаемо матча с Ливерпулем, то надо Реалу играть в свой футбол, независимо о того, что предлагают англичане. У Реала есть хороший задел в два мяча, что должно хватить для общей победы ✌!!! Матч предполагается быть тяжёлым для обеих команд. Реал в этом противостоянии выглядит предпочтительней Ливерпуля, в этом сезоне англичане не впечатляют , да и нападение во главе с Салахом стало каким-то слабым оружием. Так что у Реала больше шансов для выхода в полуфинал !!! В любом случае Матч будет интересен для болельщиков !!! Всем Добра !!!
beefs
beefs
14 апреля в 10:01
все правильно, но говорить одно, а играть другое...
25процентный клоун
25процентный клоун
14 апреля в 09:47
Мудрые слова Луки
VAN ARM
VAN ARM
14 апреля в 09:44
нужно просто играть и всё))))))))
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