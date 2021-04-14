Модрич: «„Реалу“ нельзя играть с „Ливерпулем“ на удержание результата»

Полузащитник «Реала» порассуждал о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В первой встрече победу одержали мадридцы — 3:1.

Очень доволен своей игрой в этом сезоне. Чувствую себя отлично. Надо не сбавлять до конца сезона.

Нас ждет серьезное испытание, надо будет сыграть на уровне, какой требуется в этом турнире. Нужно будет действовать так, как в первой встрече, навязывать свою волю. Нельзя играть на удержание результата.