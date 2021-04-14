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Гвардиола: «Лигу чемпионов выигрывали мои футболисты, а не я»

14 апреля 2021, 08:43

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о роли Лиги чемпионов в развитии клуба.

Это бизнес, а бизнес есть бизнес. Бизнес побеждает. Если мы не победим [в ЛЧ], я буду неудачником. Если выиграем, все начнут говорить: «Ого, Пеп очень хорош!»

Лигу чемпионов выигрывали мои игроки, а не я. Не я выиграл ЛЧ с «Барселоной» – это сделали игроки. Я просто объединял их с помощью идеи.

Если я уйду на пенсию через 5-10 лет, то смогу сказать, что события в моей тренерской карьере нельзя было предугадать, когда она только начиналась. Я более чем признателен командам, в которых работал, и игрокам, которых тренировал.

Сегодня «Сити» встретится с «Боруссией Дортмунд» в рамках ответного матча 1/4 финала ЛЧ. Первый матч выиграли подопечные Гвардиолы — 2:1.

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Dirty_Harry
Dirty_Harry
14 апреля в 11:57, ред.
Надеюсь каталонский физрук проиграет. Надоели уже эти англичане
112910415
112910415
14 апреля в 10:11
предельно аккуратна высказался ... у фразы могут быть разные продолжения
stanichnik
stanichnik
14 апреля в 10:01
Хрестоматийное понятие в футболе: "Выигрывает- команда, проигрывает - Главный тренер!"
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Мessi 10 (раскрыть)
14 апреля в 09:58
Ни на йоту, ведь более сильная команда осталась в турнире
25процентный клоун
25процентный клоун
14 апреля в 09:53
Соломку стелит
Мessi 10
Мessi 10
14 апреля в 09:28
Со вчерашним вылетом Баварии шансы на победу в ЛЧ существенно выросли.
Все в ваших руках.
inter 03
inter 03 ответ Dirty_Harry (раскрыть)
14 апреля в 09:26
не забывай том клубы так же отскакивали в 1/8 во обще сейчас не поймёшь кто возьмёт кубок
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 апреля в 09:25
Сегодня Гвардиола проиграет.
ДАША Д
ДАША Д
14 апреля в 09:16
Сейчас есть все шансы выиграть Лигу Чемпионов.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
14 апреля в 08:55
конечно, с топ-клубами ЛЧ выигрывать много ума не надо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 08:51
Скромненько Но со вкусом...
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