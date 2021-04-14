Гвардиола: «Лигу чемпионов выигрывали мои футболисты, а не я»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мыслями о роли Лиги чемпионов в развитии клуба.

Это бизнес, а бизнес есть бизнес. Бизнес побеждает. Если мы не победим [в ЛЧ ], я буду неудачником. Если выиграем, все начнут говорить: «Ого, Пеп очень хорош!»

Лигу чемпионов выигрывали мои игроки, а не я. Не я выиграл ЛЧ с «Барселоной» – это сделали игроки. Я просто объединял их с помощью идеи.

Если я уйду на пенсию через 5-10 лет, то смогу сказать, что события в моей тренерской карьере нельзя было предугадать, когда она только начиналась. Я более чем признателен командам, в которых работал, и игрокам, которых тренировал.