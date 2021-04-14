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Боатенг недоволен тем, как Салихамиджич представил его уход из «Баварии»

14 апреля 2021, 14:18

Защитник «Баварии» Джером Боатенг недоволен тем, как руководство клуба представило его скорый уход из клуба, сообщает SportBild.

Утверждается, что именно спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил Боатенгу о решении клуба с ним расстаться. Отмечается, что игрок был шокирован, так как намеревался вступить в переговоры по новому контракту.

Затем Салихамиджич объявил об уходе Боатенга в преддверии ответного матча Лиги чемпионов «Баварии» с ПСЖ (1:0), по итогам которого немецкая команда покинула турнир. Сообщается, что такое решение расстроило главного тренера мюнхенской команды Ханса-Дитера Флика.

Помимо прочего, Салихамиджич не обсуждал свое решение с председателем правления клуба Карлом-Хайнцом Румменигге, что также вызвало недоумение у последнего.

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
14 апреля в 16:59
Не заслужил такого Боатенг. Да, любят вспоминать то, как его Месси сажал, теперь еще гол от Мбаппе будут крутить, но общий уровень у игрока высочайший, а глупые ошибки мы все совершаем регулярно. Джером много лет отдал Баварии, фанаты такого не оценят.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 апреля в 16:15
Боатенг уже давно не тянет. Подписан Упамекано. Но такие новости в конце сезона принято сообщать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 15:13
Понятно, в том, что Бавария выбыла из этого турнира виноват Салихамджич.
ДАША Д
ДАША Д
14 апреля в 15:08
Просто поставили игрока на место.
David Young
David Young
14 апреля в 14:42
Это был весьма плохой ход со стороны Хасана Салихамиджича.
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 14:39
Неужели Салихамиджич сам себе выстрелил в ногу ???
Если это всё правда, то ждём скандалец в рядах Баварии. Он не мог ,не знать немецкий менталитет и что за такие проступки последствия могут стать печальными для самого Салихамиджича . Непонятная история. Он одним своим действием , поставил в неудобное положение главного тренера и хозяина клуба Руминнигге . Мало того ,объявил об увольнение игроку ,который играет ключевую роль в ответной встрече , где решался выход клуба в полуфинал лиги чемпионов. Тем самым повлиял на самоотдачу игрока в решающем матче. Я думаю будут жаркая развязка в этой ситуации.
Ждём решения от Руминнигге !!! Всем Добра !!!
beefs
beefs
14 апреля в 14:28
правая рука не знает, что делает левая...
STVA 1
STVA 1
14 апреля в 14:24
По ходу Салихамиджич подписал по собственному))
25процентный клоун
25процентный клоун
14 апреля в 14:20
Ну вот и виновник вылета нашелся
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