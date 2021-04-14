Боатенг недоволен тем, как Салихамиджич представил его уход из «Баварии»

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14 апреля 2021, 14:18

Защитник «Баварии» недоволен тем, как руководство клуба представило его скорый уход из клуба, сообщает SportBild.

Утверждается, что именно спортивный директор «Баварии» сообщил Боатенгу о решении клуба с ним расстаться. Отмечается, что игрок был шокирован, так как намеревался вступить в переговоры по новому контракту.

Затем Салихамиджич объявил об уходе Боатенга в преддверии ответного матча Лиги чемпионов «Баварии» с ПСЖ (1:0), по итогам которого немецкая команда покинула турнир. Сообщается, что такое решение расстроило главного тренера мюнхенской команды Ханса-Дитера Флика.

Помимо прочего, Салихамиджич не обсуждал свое решение с председателем правления клуба Карлом-Хайнцом Румменигге, что также вызвало недоумение у последнего.