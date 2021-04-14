Боатенг недоволен тем, как Салихамиджич представил его уход из «Баварии»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг недоволен тем, как руководство клуба представило его скорый уход из клуба, сообщает SportBild.
Утверждается, что именно спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил Боатенгу о решении клуба с ним расстаться. Отмечается, что игрок был шокирован, так как намеревался вступить в переговоры по новому контракту.
Затем Салихамиджич объявил об уходе Боатенга в преддверии ответного матча Лиги чемпионов «Баварии» с ПСЖ (1:0), по итогам которого немецкая команда покинула турнир. Сообщается, что такое решение расстроило главного тренера мюнхенской команды Ханса-Дитера Флика.
Помимо прочего, Салихамиджич не обсуждал свое решение с председателем правления клуба Карлом-Хайнцом Румменигге, что также вызвало недоумение у последнего.
Если это всё правда, то ждём скандалец в рядах Баварии. Он не мог ,не знать немецкий менталитет и что за такие проступки последствия могут стать печальными для самого Салихамиджича . Непонятная история. Он одним своим действием , поставил в неудобное положение главного тренера и хозяина клуба Руминнигге . Мало того ,объявил об увольнение игроку ,который играет ключевую роль в ответной встрече , где решался выход клуба в полуфинал лиги чемпионов. Тем самым повлиял на самоотдачу игрока в решающем матче. Я думаю будут жаркая развязка в этой ситуации.
Ждём решения от Руминнигге !!! Всем Добра !!!
Если это всё правда, то ждём скандалец в рядах Баварии. Он не мог ,не знать немецкий менталитет и что за такие проступки последствия могут стать печальными для самого Салихамиджича . Непонятная история. Он одним своим действием , поставил в неудобное положение главного тренера и хозяина клуба Руминнигге . Мало того ,объявил об увольнение игроку ,который играет ключевую роль в ответной встрече , где решался выход клуба в полуфинал лиги чемпионов. Тем самым повлиял на самоотдачу игрока в решающем матче. Я думаю будут жаркая развязка в этой ситуации.
Ждём решения от Руминнигге !!! Всем Добра !!!