ГлавнаяНовости

Дюков поздравил женскую сборную с выходом на Евро-2022

14 апреля 2021, 15:33

Президент РФС Александр Дюков поздравил женскую сборную России с выходом в финальную часть Евро-2022.

Поздравляю женскую сборную России с выходом в финальную часть Евро-2022. На протяжении отборочного турнира и в стыковых матчах против сильной сборной Португалии наша команда показала свои лучшие качества и волю к победе. Отмечу работу нового тренерского штаба во главе с Юрием Красножаном, который смог за короткое время физически и тактически подготовить команду к стыковым матчам, а также благодарю Елену Фомину, которая вывела сборную в стыки.

РФС уделяет большое внимание женскому футболу и сделает все возможное, чтобы обеспечить для команды лучшие условия подготовки к чемпионату Европы в Англии.

Все новости
Чемпионат Европы среди женщин 2022  Женский футбол  Россия  Дюков Александр
Источник: metaratings.ru
«Ростов» заявил, что примет участие в турнире под названием «Суперлига»
19 апреля Комментарии12
ОфициальноУ «Химок» появится женская команда
17 апреля Комментарии4
Женская сборная России вышла на Евро-2022
13 апреля Комментарии6
Женская команда МЮ впервые в истории сыграет на «Олд Траффорд»
27 марта Комментарии1
ОфициальноУ «Рубина» появилась женская команда
19 января Комментарии1
«Ростов» объявил о создании женской команды
22 декабря 2020 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 15:55
Дюков только умеет что поздравлять.
beefs
beefs
14 апреля в 15:43
с поздравлениями, удачи в турнире...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100