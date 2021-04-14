Дюков поздравил женскую сборную с выходом на Евро-2022

Президент РФС Александр Дюков поздравил женскую сборную России с выходом в финальную часть Евро-2022.

Поздравляю женскую сборную России с выходом в финальную часть Евро-2022. На протяжении отборочного турнира и в стыковых матчах против сильной сборной Португалии наша команда показала свои лучшие качества и волю к победе. Отмечу работу нового тренерского штаба во главе с Юрием Красножаном, который смог за короткое время физически и тактически подготовить команду к стыковым матчам, а также благодарю Елену Фомину, которая вывела сборную в стыки.