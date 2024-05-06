У «Тоттенхэма» худшая серия в АПЛ за двадцать лет. Но от «шпор» зависит судьба титула

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сегодня, 21:27

Постекоглу сыграет против Гвардиолы.

У «шпор» четыре поражения подряд

Календарь наказал «Тоттенхэм», хотя в клубе мечтали вернуться в Лигу чемпионов. Проиграли «Ньюкаслу», «Арсеналу», «Челси» и «Ливерпулю». Такой ужасной серии в чемпионате не было с ноября 2004-го. И если в начале сезона тренер Постекоглу настаивал, что нынешний состав без Кейна может играть в его агрессивный и смелый футбол, то теперь австралиец говорит о подписаниях следующим летом. Не хватает ребят, которые спасут команду в ключевых матчах.

В принципе, обычная для «Тоттенхэма» история. Моуриньо и Конте тоже думали, что совладают с бережливостью боссов «шпор», а потом оба хотели увидеть крутые трансферы, которые с Дэниелом Леви исключены. Только огромные долги заставили босса отпустить из подвала Кейна. На днях Модрич выиграл 25-й трофей с «Реалом». Если бы Лука остался в составе «Тоттенхэма», то мог провести почти всю карьеру в АПЛ без титулов. Правильно сделал, что ушел.

У «Тоттенхэма» симпатичный тренер – Постекоглу на старте сезона порадовал адекватностью, которая иногда покидает Клоппа, Гвардиолу и Артету, поскольку в этой тройке зазнайки. Ангелос вел себя иначе. Но на голом характере тренера нельзя выехать в настолько сложной лиге. Хотя «Ньюкасл» и «Челси» почти весь сезон страдали, сейчас подобрались к «Тоттенхэму» в таблице, так как всем хочется в еврокубки. «Шпоры» плохо рассчитали силы, и перестала работать линия, которая выручала раньше – оборона.

У хорошей команды плохие результаты

Нельзя сказать, что «Тоттенхэм» в тотальном кризисе. Забавно, учитывая, что пропустили по четыре мяча от «Ньюкасла» и «Ливерпуля». Но здесь надо отдавать должное соперникам и не забывать о персональных ошибках конкретных футболистов. Голландец Мики ван де Вен является одним из лучших центральных защитников сезона в АПЛ , но в 23 года сложно держаться на одном высоком уровне. Даже чемпион мира Ромеро, хотя это тоже прекрасный игрок обороны, допускает ошибки.

Но центральные беки вместе с голкипером Викарио – герои сезона у «Тоттенхэма», а вот Эмерсон слева не всегда показывал аналогичный уровень футбола. Если справа неплохо держался испанец Порро, особенно в атаке – у него семь ассистов, как у плеймейкера Мэддисона, то опорные полузащитники и левый латераль в итоге подвели Постекоглу. «Тоттенхэму» нужны были очки, чтобы сражаться с «Астон Виллой» Эмери за путевку в Лигу чемпионов. В итоге остается возня с богатыми неудачниками МЮ и «Челси».

Конечно, если ориентироваться только на имена, то для Кулусевски, Вернера и Сарра пятое место будет неплохим результатом. Вот только успех клуба из Бирмингема показывает, что даже без элитного состава можно добиться большего в АПЛ . Обидно будет остаться без Лиги чемпионов, когда сохранили Сона и заинтересовали Мэддисона. Наверное, если бы плеймейкер не получил травму и смог провести сезон на одном дыхании, как Палмер в «Челси», то проблем стало бы меньше. Но серия поражений не мешает верить в «шпор» дальше.

«Тоттенхэм» сыграет в чемпионском матче

У Гвардиолы за всю тренерскую карьеру всего шесть поражений от «Реала» в 25 поединках. При этом у наставника «Манчестер Сити» семь поражений от «Тоттенхэма» в 19 играх, результаты хуже. Также были три мировые, то есть лишь в девяти случаях Хосеп победил, всегда будучи фаворитом. В шести последних матчах против «Тоттенхэма» испанец потерял очки в четырех случаях. Конечно, «горожане» без труда находили путь к воротам клуба из Лондона, забивали немало.

Но была ничья 3:3 в первом круге в Манчестере, а раньше уступали в Лондоне в рамках АПЛ . Так что 14 мая, в предпоследнем туре чемпионата, у Постекоглу останется власть над ситуацией на вершине, если «Арсенал» до этого не потеряет шанс на титул. И это странная ситуация, потому что речь о двух клубах из Северного Лондона, которые давно враждуют между собой. Будет ли «Тоттенхэм» стараться вручить титул в руки историческому сопернику, играя против удобного фаворита?

Очень интересно совпало. Постекоглу точно не прикажет своим проиграть «Манчестер Сити», ведь можно упустить путевку в еврокубки. Остальные соперники у «шпор» нормальные – «Шеффилд Юнайтед» вылетел, а «Бернли» пойдет следом. «Тоттенхэму» важно дома обыграть аутсайдера, чтобы восстановиться морально. А дальше стоит поверить в счастливую звезду против главного фаворита сезона. «Тоттенхэму» важно достойно сыграть с «горожанами» и Гвардиолой.

«Шпорам» сложно жить без Лиги чемпионов

Совладелец клуба Леви допустил грубую ошибку, не заменив Кейна на другого профильного нападающего. Ветеран Сон хорош, но южнокореец не центрфорвард. Лидер забивал бы, играя с оттяжкой на левый фланг, а сейчас атаке «Тоттенхэма» банально не хватило голов. Сон, Ришарлисон и Кулусевски забили в этом сезоне суммарно 34 гола в АПЛ , а один Кейн в «Баварии» отличился 36 раз. «Шпоры» плохо контролируют свою силу. Отсюда глупые поражения против тех, кто может навязать борьбу, как «Фулхэм».

По качеству моментов «Тоттенхэм» намного отстает даже от «Челси». Выручала эффективность, но плохо провели решающие поединки сезона. Стоило лучше работать именно против богатых и знаменитых, так как новые поражения бьют по перспективам будущего сезона. Многие футболисты задумаются, не поступить ли им так, как Модрич и Бэйл? Без «шпор» они не пропали, а заодно выиграли много ценных кубков. Сону много лет, но Ромеро, Хейбьерг, Ришарлисон, Порро и ван де Вен выслушают крупные предложения.