«Тамбов» отстранил от тренировок игроков, которые подозреваются в ставках

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что полузащитник и нападающий , которые подозреваются в ставках против своей команды, отстранены от тренировок.

Позиция клуба в сложившейся ситуации достаточно простая. На данный момент мы не видим каких-либо юридических оснований, свидетельствующих о виновности наших игроков. Верить в то, что футболисты причастны к каким-то манипуляциям, не хотелось бы. Мы и не верим в это. Тем не менее, чтобы оградить команду от негативного фона и всевозможных слухов, руководство клуба и тренерский штаб приняли совместное решение отстранить Дмитрия Германа и Александра Еркина от тренировок до конца разбирательства по данному вопросу.