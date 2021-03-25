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«Тамбов» отстранил от тренировок игроков, которые подозреваются в ставках

25 марта 2021, 12:27

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что полузащитник Дмитрий Герман и нападающий Александр Еркин, которые подозреваются в ставках против своей команды, отстранены от тренировок.

Позиция клуба в сложившейся ситуации достаточно простая. На данный момент мы не видим каких-либо юридических оснований, свидетельствующих о виновности наших игроков. Верить в то, что футболисты причастны к каким-то манипуляциям, не хотелось бы. Мы и не верим в это. Тем не менее, чтобы оградить команду от негативного фона и всевозможных слухов, руководство клуба и тренерский штаб приняли совместное решение отстранить Дмитрия Германа и Александра Еркина от тренировок до конца разбирательства по данному вопросу.

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Остапчук 67
Остапчук 67
25 марта в 12:37
Пора бы уже закрыть этот источник новостей
ЮЗИК
ЮЗИК
25 марта в 12:28
Свободу игрокам Тамбова!
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