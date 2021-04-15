Олич готов дать шанс Бистровичу и Гогуа

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15 апреля 2021, 17:51

Защитник и полузащитник могут получить шанс закрепиться в составе ЦСКА под руководством нового главного тренера .

Как сообщается, хорватский специалист заинтересован в том, чтобы оба футболиста провели подготовку к следующему сезону с «армейцами». Гогуа получит свой шанс во время предсезонной подготовки, после этого будет принято решение о его будущем. Бистрович, скорее всего, останется в ЦСКА в следующем сезоне, если не поступит хорошее предложение о выкупе прав на игрока.

Напомним, что сейчас Гогуа выступает на правах аренды за «Ротор», а Бистрович — за «Касымпашу».