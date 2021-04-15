Олич готов дать шанс Бистровичу и Гогуа

Защитник Седрик Гогуа и полузащитник Кристиян Бистрович могут получить шанс закрепиться в составе ЦСКА под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.
Как сообщается, хорватский специалист заинтересован в том, чтобы оба футболиста провели подготовку к следующему сезону с «армейцами». Гогуа получит свой шанс во время предсезонной подготовки, после этого будет принято решение о его будущем. Бистрович, скорее всего, останется в ЦСКА в следующем сезоне, если не поступит хорошее предложение о выкупе прав на игрока.
Напомним, что сейчас Гогуа выступает на правах аренды за «Ротор», а Бистрович — за «Касымпашу».
Правда у армейцев сложная ситуация с легионерами,с кем то по любому придется расстаться...интересное ТО ожидается для ЦСКА, а точнее для их легионеров
Правда у армейцев сложная ситуация с легионерами,с кем то по любому придется расстаться...интересное ТО ожидается для ЦСКА, а точнее для их легионеров