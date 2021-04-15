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Олич готов дать шанс Бистровичу и Гогуа

15 апреля 2021, 17:51

Защитник Седрик Гогуа и полузащитник Кристиян Бистрович могут получить шанс закрепиться в составе ЦСКА под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.

Как сообщается, хорватский специалист заинтересован в том, чтобы оба футболиста провели подготовку к следующему сезону с «армейцами». Гогуа получит свой шанс во время предсезонной подготовки, после этого будет принято решение о его будущем. Бистрович, скорее всего, останется в ЦСКА в следующем сезоне, если не поступит хорошее предложение о выкупе прав на игрока.

Напомним, что сейчас Гогуа выступает на правах аренды за «Ротор», а Бистрович — за «Касымпашу».

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Союзник противников
Союзник противников
17 апреля в 10:40
И это правильно.
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 апреля в 09:15
Рондон скорее всего не будет подписан, Гаич более перспективный парень )
CSKA2012
CSKA2012 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 апреля в 09:12
Влашич может остаться на сезон из за уважения к Оличу, я заметил как он на Олича смотрит - как на легенду)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 апреля в 00:00
Кстати , мы совсем упустили из виду желание Влашича. Он ведь явно не намерен оставаться в нашем чемпионате. Вот и еще одна кандидатура вырисовывается.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 апреля в 23:36
Так все дело в том, что Гайч сам выразил желание в ЦСКА остаться. Но я думаю, что если 11 дадут , как прописано в арендном соглашении, то отдадут. Он там играет практически постоянно. Хоть команда и не ахти, но все же серия А. Во всяком случае играет больше "звезд" Миранчука и Кокорина. Иногда даже забивает.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 апреля в 22:59
Гайча скорее всего уже не вернуть, к сожалению Витя не увидел потенциала в нем. Гинер , я думаю, против воли игрока не пойдет, а если еще и приличные деньги предложат , то тем более.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 апреля в 22:28
Так лишних то три. Значит еще двое. Ндиайе - без вариантов и еще один. Рондон , или Гайч ?
armeec_
armeec_ ответ Сп62 (раскрыть)
15 апреля в 22:05
Эт точно) Плюсую )
Александр Рябов
Александр Рябов
15 апреля в 22:05
Гогуа сейчас лучший игрок Ротора. Видно что он по уровню на голову выше всех остальных. Но при этом он и иногда допускает ошибки. Просто ему нужно найти место на поле, но это игрок просто экстракласса. Хоть дальнюю через всё поле, хоть отбор-перехват неожиданно и резко, на втором этаже вообще равных нет, причём может так и голы забивать. Может мяч протащить, как в ЦСКА со времён Головина никто не тащил. Помните Роберто Карлоса, который дофига косячил в обороне, но при этом часто помогал в атаке? Вот и Гогуа такой-же - вроде и очень крутой футболист, но иногда то назад не успеет вернуться, то ещё как-то накосячит. Очень противоречивый игрок. Но в Роторе, он явно выделяется из всех классом. Да и не так много косячит, кстати, в последнее время.
Сп62
Сп62 ответ armeec_ (раскрыть)
15 апреля в 21:59
Я лучше воздержусь. А то потом лавры прийдётся делить.
armeec_
armeec_ ответ Сп62 (раскрыть)
15 апреля в 21:53
Сидел, думал и ждал)) Когда Анатолий ему напишет совет )))
Сп62
Сп62
15 апреля в 21:14
Чтоб Олич делал без наших советов?
A.S.A
A.S.A
15 апреля в 21:07
Шанс заслуживает каждый,главное им воспользоваться сполна.
Правда у армейцев сложная ситуация с легионерами,с кем то по любому придется расстаться...интересное ТО ожидается для ЦСКА, а точнее для их легионеров
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 апреля в 21:02
Первый Бийол - однозначно. Парень просто никакой. А вот вторая кандидатура под вопросом.
oFANATo
oFANATo
15 апреля в 20:57
Бистровича и раньше не надо было отдавать в аренду...

Хорошо что Олич его вернёт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 апреля в 20:38
Пусть у Олича голова болит,а я просто хочу чтоб играли! Мне Гогуа против нас понравился,да и раньше он норм играл,и нашему бегунку техничному,друг нужен будет,пусть дружат во благо команде! 😜
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
15 апреля в 20:06
Главный вопрос а вместо кого?
isamsn
isamsn
15 апреля в 20:00, ред.
Гогуа может пригодятся. В защите Магнусон серьёзно травмирован, ну а с Васиным пора прощаться. Относительно Бистровича, то лучше продать если получится. В полузащите игроков вполне хватает...
VAN ARM
VAN ARM
15 апреля в 19:33
селюк уже подсуетился)))))))))) а бистро может и заиграть))
Рязань 062
Рязань 062
15 апреля в 18:49
Бистрович будет полезен, а вот гогуа пусть останется там где сейчас.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
15 апреля в 18:31, ред.
Право выкупа на него есть. Если нужен будет, то без проблем. Но возможно Гайч вернется
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 18:30
Мне оба нравятся,буду рад если вернутся в команду и в основу!
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 апреля в 18:27
Рондон-то каким боком? Сезон закончится : "сы-сы" и "цзайузнень" (спасибо и до свидания)!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 18:27
Бистрович реально может помочь нам а вот с Гогуа есть проблемы связанное с стабильностью.
Союзник противников
Союзник противников
15 апреля в 18:22
И это правильно,я это предполагал.Разумный человек.А то в центре-дыра им.Облякова-Ахметова(синоним-"чёрная дыра"),да и забить Бистрович может,что неоднократно доказывал.А у Гоги есть много хороших качеств,но нужно работать над ошибками;надеюсь,он обучаем.
SHMEL
SHMEL
15 апреля в 18:20
Нелегкий выбор по иностранцам, а ведь наверняка Оличу захочется привезти ещё кого-нибудь на свой вкус для усиления.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
15 апреля в 18:16
Совершенно правильное решение. Ивица решил посмотреть на них на предсезонных сборах. После сборов будут сделаны окончательные выводы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 апреля в 18:11, ред.
В любом случае для глубины состава. Теперь самое главное уложиться в число 8 легионеров. Гайча и Фукса жалко прогонять, толком не узнали. Эджуке и Магнуссок тоже без вариантов. На 2 места остаются Влашич, Сигурдссон, Рондон, Ндиайе и Бийол. Кто лишний?
drug01
drug01
15 апреля в 18:08
Надо играть на победу.......
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 18:03
Полностью согласен с таким решением. Надо дать им шанс.
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