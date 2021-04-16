Артета: «„Арсеналу“ будет очень трудно. Эмери — самый успешный тренер ЛЕ»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Славией» (4:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и выход своей команды в следующий раунд турнира, где «канониры» сыграют с «Вильярреалом» .

Мы очень хорошо и убедительно начали это матч, агрессивно и высоко прессинговали соперника. Мы всё время представляли угрозу их воротам. Мне очень понравилось то, как команда отреагировала на незасчитанный гол.

Мы забили несколько отличных мячей, также было важно сыграть на ноль, второй раз за два матча [во всех турнирах].

Это очень значимая победа в важный момент. Мы убедительно выиграли этот матч, так что надо отдать должное футболистам.

Нам ещё многое предстоит сделать. Есть вещи, которые мы можем улучшить. И мы очень хотим прогрессировать с каждым новым днём.

Полуфинал будет очень трудным, Унаи Эмери — это, пожалуй, самый успешный тренер в истории турнира.