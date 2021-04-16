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Артета: «„Арсеналу“ будет очень трудно. Эмери — самый успешный тренер ЛЕ»

16 апреля 2021, 02:17
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)0 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Славией» (4:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и выход своей команды в следующий раунд турнира, где «канониры» сыграют с «Вильярреалом» Унаи Эмери.

Мы очень хорошо и убедительно начали это матч, агрессивно и высоко прессинговали соперника. Мы всё время представляли угрозу их воротам. Мне очень понравилось то, как команда отреагировала на незасчитанный гол.

Мы забили несколько отличных мячей, также было важно сыграть на ноль, второй раз за два матча [во всех турнирах].

Это очень значимая победа в важный момент. Мы убедительно выиграли этот матч, так что надо отдать должное футболистам.

Нам ещё многое предстоит сделать. Есть вещи, которые мы можем улучшить. И мы очень хотим прогрессировать с каждым новым днём.

Полуфинал будет очень трудным, Унаи Эмери — это, пожалуй, самый успешный тренер в истории турнира.

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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 апреля в 05:19
Даже не сомневаюсь, что Вильярреал пройдёт в финал с таким соперником как сегодняшний Арсенал.
swed27
swed27
16 апреля в 03:01
Почему бы канонирам не выиграть турнир
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
16 апреля в 02:19
Артета один в один Пепка. Солому перед собой охапками раскидывает)
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